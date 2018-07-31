Мила Кунис разругалась с семьёй из-за прав женщин 

Звезда Голливуда Мила Кунис призналась в плохих отношениях с семьёй своего мужа. Актриса поссорилась с одним из родственников Эштона Катчера, который недооценил масштабов нарушений прав женщин в современном обществе.
«Мы спорили с пеной у рта на одну тему, которая для меня очень важна», — рассказала Кунис на шоу Марка Марона «WTF», дав понять, что её любовь к супругу от этого ничуть не уменьшится.
Родственник, имя которого актриса предпочла скрыть, утверждал, что вряд ли женщины вообще подвергались каким-либо притеснениям. Такая точка зрения возмутила актрису Голливуда на фоне разгоревшегося в прошлом году скандала с продюсером Харви Вайнштейном.
Одну их самых влиятельных фигур киноиндустрии обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах десятки актрис. Их признания послужили толчком для других жертв сексуального насилия в Голливуде, которые стали открыто признаваться в неприятных инцидентах с участием тех или иных известных и влиятельных личностей. По ходу скандала раскрылось множество неизвестных ранее подробностей. Так, например, актёра Кевина Спейси обвинил в приставаниях актёр, и первый был вынужден признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.