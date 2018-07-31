Роберта Паттинсона застукали за поцелуями с моделью

Личная жизнь Роберта Паттинсона (Robert Pattinson) уже не первый год интересует поклонников. Сначала он несколько лет встречался с актрисой Кристен Стюарт . Первый разлад случился летом 2012 года после истории с романом между Стюарт и режиссером фильма «Белоснежка и охотник» Рупертом Сандерсом . Пара пыталась помириться, а актер был готов жениться на Кристен, но в итоге их союз распался через некоторое время. Судя по всему, Роберт не смог простить измену. Что касается Стюарт, то она после отношений с Паттинсоном начала строить отношения с женщинами.

После Роберт пытался построить отношения с певицей Талией и даже сделал ей предложение руки и сердца. Поклонники с нетерпением ждали свадьбы, но пара неожиданно рассталась после трех лет отношений.

фото: www.eonline.com На днях зарубежные папарацци заметили Паттинсона в компании 26-летней модели Сьюки Уотерхаус. Пара вместе провела выходные и посетила кинотеатр. Роберт и Сьюки все время были вместе, смеялись и целовались, а также держались за руки, не скрывая своих чувств, сообщает Е!.