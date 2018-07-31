Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер подтвердили свои отношения поцелуем: фото

В июне этого года СМИ заговорили о том, что Крис Прэтт закрутил роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Поводом стали появившиеся в сети совместные фотографии пары, сделанные во время пикника. Однако тогда поклонники назвали кадры безобидными и сделали вывод, что Крис и Кэтрин просто друзья. Свежие же фото это опровергли.

Крис Прэтт и Кэтрин Шварценеггер

Новая порция фотографий доказывает, что 38-летний Крис и 28-летняя Кэтрин состоят в романтических отношениях. В минувшие выходные в Лос-Анджелесе влюбленные ели мороженое и целовались, не стесняясь 5-летнего сына Прэтта от его экс-жены Анны Фэрис

«Крис и Кэтрин были уже на нескольких свиданиях. Они наслаждаются временем, проведенным рядом друг с другом, но они не торопят события», — рассказал инсайдер.

Также стало известно, как познакомились Прэтт и Шварценеггер: «Они встретились благодаря родственнику Арнольда и сразу же влюбились». Судя по информации некоторых западных источников, родители Кэтрин довольны выбором дочери.

Напомним, что Прэтт и Фэрис объявили о своем расставании в августе 2017 года. Они состояли в браке восемь лет. «Мы с Анной с грустью сообщаем о том, что мы оформляем развод, — написал в Facebook Крис. — Мы долго пробовали наладить отношения, но ничего не вышло, и мы очень расстроены».

Крис Прэтт и Анна Фэрис

Кстати, всего спустя месяц после объявления о разводе Анну заметили на свидании с новым мужчиной. Избранником актрисы стал оператор-постановщик Майкл Барретт.