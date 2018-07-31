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«Глазами мужа»: Навка опубликовала пикантное фото и показала роскошную фигуру
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«Глазами мужа»: Навка опубликовала пикантное фото и показала роскошную фигуру 

Passion.ru 28 минут назад
Фото: Passion.ru
43-летняя Татьяна Навка показала новые снимки, сделанные в Баку на фестивале «Жара».
Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку уже завершился, но семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова не спешит уезжать с солнечных пляжей Каспийского моря. На днях фигуристка и ее супруг прогулялись по берегу, и Дмитрий сделал несколько пикантных снимков жены.
«#глазамимужа #ТатьянаНавка #Море #Природа#Вдохновение #Боттичелли», — такими хэштегами подписала Навка эти фотографии, на которых она позировала в довольно откровенном темном купальнике и длинной воздушной накидке.
Подписчики высоко оценили то, какой видит Татьяну ее супруг. «Муж супер!», «Вы просто сногсшибательная», «Песков молодец», «Вот она муза», — пишут в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото и видео: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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