«Глазами мужа»: Навка опубликовала пикантное фото и показала роскошную фигуру

43-летняя Татьяна Навка показала новые снимки, сделанные в Баку на фестивале «Жара».

Музыкальный фестиваль «Жара» в Баку уже завершился, но семья Татьяны Навки и Дмитрия Пескова не спешит уезжать с солнечных пляжей Каспийского моря. На днях фигуристка и ее супруг прогулялись по берегу, и Дмитрий сделал несколько пикантных снимков жены.

«#глазамимужа #ТатьянаНавка #Море #Природа#Вдохновение #Боттичелли», — такими хэштегами подписала Навка эти фотографии, на которых она позировала в довольно откровенном темном купальнике и длинной воздушной накидке.

Подписчики высоко оценили то, какой видит Татьяну ее супруг. «Муж супер!», «Вы просто сногсшибательная», «Песков молодец», «Вот она муза», — пишут в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото и видео: Instagram