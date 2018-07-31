Австралийка вышла замуж сама за себя

Австралийская красотка устала ждать принца на белом коне и стала им сама — просто взяла и вышла за себя замуж. Что? Да!

Последние два года Линда Доктар провела в тяжелой депрессии из-за измены любимого человека. Не желая больше стать жертвой обмана и не видя на горизонте никого подходящего, девушка обратилась в муниципалитет города и без особых проблем получила разрешение на необычную свадьбу. Это же Австралия!

Кольцо, фата, белое платье, свидетели и друзья — все было по-настоящему. Не хватало разве что жениха: Линда произносила клятвы перед зеркалом и выглядела очень искренней, обещая любить себя вечно.