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Австралийка вышла замуж сама за себя
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Австралийка вышла замуж сама за себя 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Австралийская красотка устала ждать принца на белом коне и стала им сама — просто взяла и вышла за себя замуж. Что? Да!
Последние два года Линда Доктар провела в тяжелой депрессии из-за измены любимого человека. Не желая больше стать жертвой обмана и не видя на горизонте никого подходящего, девушка обратилась в муниципалитет города и без особых проблем получила разрешение на необычную свадьбу. Это же Австралия!
Кольцо, фата, белое платье, свидетели и друзья — все было по-настоящему. Не хватало разве что жениха: Линда произносила клятвы перед зеркалом и выглядела очень искренней, обещая любить себя вечно.
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