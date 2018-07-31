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Джастин Бибер и Хейли Болдуин одинаково одеваются
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин одинаково одеваются 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Новоиспечённые молодожёны Джастин Бибер (Justin) и модель Хейли Болдуин (Hailey) настолько влюблены друг в друга, что целуются буквально на каждом шагу. Где бы они ни были и куда бы ни приехали, папарацци то и дело фотографируют их при крайне романтичных обстоятельствах. Например, недавно, приехав в Бруклин, они остановились у магазина с деликатесами и слились в горячем поцелуе, таком горячем, шутят очевидцы, как сэндвичи с острой говядиной. Не меньше фанатов удивил и внешний вид знаменитостей. Они будто договорились, как именно оденутся сегодня: Хейли была в голубо-красной куртке, а Джастин — в кедах такой же расцветки. Несмотря на помолвку, многие до сих пор не верят в искренность чувств Джастина и Хейли, ведь встречаются молодые люди не больше двух месяцев. Однако в недавнем интервью источник, приближённый к Джастину, признался: Хейли — это лучшая кандидатура для совместной семейной жизни.
«Раньше между Джастином и Хейли и не могло быть ничего серьёзного, они были ещё слишком маленькими для этого, но у Джастина всегда было предчувствие, что он женится на ней, хотя на тот момент он тусовался с другими девушками», — поделился источник.
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Женский форум
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