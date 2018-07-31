Ещё
Саудовскую пару арестовали за поцелуй на камеру
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саудовскую пару арестовали за поцелуй на камеру 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Губернатор провинции Джасан в Саудовской Аравии велел арестовать пару, которая выложила в Snapchat невинное, на первый взгляд, видео, в котором мужчина целует в щеку свою возлюбленную, которая находится за рулем машины. Местная общественность возмущена «развратным» роликом, сообщает Stepfeed.
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как гражданин Саудовской Аравии целует свою возлюбленную, облаченную в традиционную мусульманскую одежду. Мужчина явно радуетмч успехам девушки, недавно севшей за руль. Все дело в том, что саудовские женщины получили право водить лишь в конце июня.
Согласно местным законам, неженатым парам запрещено не только целоваться, но и просто оставаться наедине. Если выяснится, что снявшие видео возлюбленные не расписаны официально, их может ждать тюрьма.
Как ни странно, многие соотечественники поддержали арест пары, отметив, что запечатленные в ролик мужчина и женщина «слишком много себе позволяют».
Дальнейшая судьба арестованных пока неизвестна.
Вести.Ru: последние новости
Брэда Питта уличили в том, что он копировал имидж каждой из своих девушек Голодец: программа маткапитала продлена на 2 года Маргариту Грачёву обещают выписать из больницы сразу после Нового года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выпущен «слишком откровенный» купальник15
Самые экстремальные шпагаты Волочковой10
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами6
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение