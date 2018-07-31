Саудовскую пару арестовали за поцелуй на камеру

Губернатор провинции Джасан в Саудовской Аравии велел арестовать пару, которая выложила в Snapchat невинное, на первый взгляд, видео, в котором мужчина целует в щеку свою возлюбленную, которая находится за рулем машины. Местная общественность возмущена «развратным» роликом, сообщает Stepfeed.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как гражданин Саудовской Аравии целует свою возлюбленную, облаченную в традиционную мусульманскую одежду. Мужчина явно радуетмч успехам девушки, недавно севшей за руль. Все дело в том, что саудовские женщины получили право водить лишь в конце июня.

Согласно местным законам, неженатым парам запрещено не только целоваться, но и просто оставаться наедине. Если выяснится, что снявшие видео возлюбленные не расписаны официально, их может ждать тюрьма.

Как ни странно, многие соотечественники поддержали арест пары, отметив, что запечатленные в ролик мужчина и женщина «слишком много себе позволяют».

Дальнейшая судьба арестованных пока неизвестна.