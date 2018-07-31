Мужчина испугал пользовательниц Tinder фотографией с детской коляской

Девушка с ником @Dizzydub1 опубликовала на своей странице в Twitter необычный скриншот из приложения для знакомств Tinder.

Мужчина из Северного Дублина опубликовал в своем профиле фото на фоне детской коляски и признался, что женат. При этом он отметил, что временно находится дома один и ищет кого-нибудь для совместного распития вина.

«Моя приятельница наткнулась на этот профиль в Tinder сегодня вечером. Дополнительные баллы за коляску на фоне», — поделилась автор поста.

Девушек возмутил такой подход мужчины к знакомствам. Многие из них заявили, что теперь будут внимательнее относиться к поиску партнеров на сайтах знакомств.

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