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Мужчина испугал пользовательниц Tinder фотографией с детской коляской
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Мужчина испугал пользовательниц Tinder фотографией с детской коляской 

Мир24 1 час назад
Девушка с ником @Dizzydub1 опубликовала на своей странице в Twitter необычный скриншот из приложения для знакомств Tinder.
Мужчина из Северного Дублина опубликовал в своем профиле фото на фоне детской коляски и признался, что женат. При этом он отметил, что временно находится дома один и ищет кого-нибудь для совместного распития вина.
«Моя приятельница наткнулась на этот профиль в Tinder сегодня вечером. Дополнительные баллы за коляску на фоне», — поделилась автор поста.
Девушек возмутил такой подход мужчины к знакомствам. Многие из них заявили, что теперь будут внимательнее относиться к поиску партнеров на сайтах знакомств.
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