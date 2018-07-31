Эмбер Херд засветила грудь, и причина тому — неудачный «халат»: фото

На ковровой дорожке Эмбер Херд уже давно никого не удивляет: общественность привыкла к ее откровенным полупрозрачным платьям и нарядам с глубоким декольте. А вот в домашней обстановке актрису видели далеко не все. Оказывается, на своей территории Эмбер предпочитает ходить практически голышом.

Эмбер Херд

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Папарацци подкараулили эффектную блондинку, когда она разбиралась в гараже. На 32-летней актрисе было белое платье-халат свободного кроя с очень глубокими вырезами по бокам, через которые виднелась грудь. Однако голливудскую диву это не смущало. В таком виде она даже встретила друзей.

Эмбер Херд c друзьями