На ковровой дорожке Эмбер Херд уже давно никого не удивляет: общественность привыкла к ее откровенным полупрозрачным платьям и нарядам с глубоким декольте. А вот в домашней обстановке актрису видели далеко не все. Оказывается, на своей территории Эмбер предпочитает ходить практически голышом.
Эмбер Херд
Илон Маск вышел в свет с новой девушкой
Папарацци подкараулили эффектную блондинку, когда она разбиралась в гараже. На 32-летней актрисе было белое платье-халат свободного кроя с очень глубокими вырезами по бокам, через которые виднелась грудь. Однако голливудскую диву это не смущало. В таком виде она даже встретила друзей.
Эмбер Херд c друзьями
Напомним, Эмбер Херд была замужем за Джонни Деппом. После развода с актером она закрутила роман с Илоном Маском. Однако после нескольких месяцев отношений знаменитости приняли решение разойтись, сославшись на несовпадение рабочих графиков.