Крис Прэтт больше не скрывает роман с дочерью Шварценеггера

39-летний актер и его 28-летняя избранница Кэтрин Шварценеггер больше не скрывают близкие отношения.

Официальным подтверждением слухов о романе Прэтта и наследницы звезды «Терминатора» стал поцелуй молодых людей, вместе покинувших церковь после воскресной службы.

Ранее Крис был женат на актрисе Анне Фэрис, но брак был расторгнут в 2017 год. Старшая дочь Арнольда и Марии Шрайвер провела весь день не только со своим избранником, но и с его 5-летним сыном от брака с Анной.

Долгое время влюбленные держали отношения в секрете, и лишь в июне папарацци застукали Криса и Кэтрин во время пикника в парке. Но и тогда общение пары можно было принять за дружеское. После службы в церкви Прэтт с сыном и Кэтрин побаловали себя замороженным йогуртом. Все трое были в отличном настроении и много смеялись, отдыхая на свежем воздухе.

Изменения произошли и в личной жизни Анны Фэрис после развода с Прэттом. 41-летняя актриса проводит много времени в компании кинооператора Майкла Барретта. Анна даже выходила в свет с новым партнером, сыном и своими родителями в мае.