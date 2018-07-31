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Крис Прэтт больше не скрывает роман с дочерью Шварценеггера
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Крис Прэтт больше не скрывает роман с дочерью Шварценеггера 

Russianshowbiz.info 49 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
39-летний актер и его 28-летняя избранница Кэтрин Шварценеггер больше не скрывают близкие отношения.
Официальным подтверждением слухов о романе Прэтта и наследницы звезды «Терминатора» стал поцелуй молодых людей, вместе покинувших церковь после воскресной службы.
Ранее Крис был женат на актрисе Анне Фэрис, но брак был расторгнут в 2017 год. Старшая дочь Арнольда и Марии Шрайвер провела весь день не только со своим избранником, но и с его 5-летним сыном от брака с Анной.
Долгое время влюбленные держали отношения в секрете, и лишь в июне папарацци застукали Криса и Кэтрин во время пикника в парке. Но и тогда общение пары можно было принять за дружеское. После службы в церкви Прэтт с сыном и Кэтрин побаловали себя замороженным йогуртом. Все трое были в отличном настроении и много смеялись, отдыхая на свежем воздухе.
Изменения произошли и в личной жизни Анны Фэрис после развода с Прэттом. 41-летняя актриса проводит много времени в компании кинооператора Майкла Барретта. Анна даже выходила в свет с новым партнером, сыном и своими родителями в мае.
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