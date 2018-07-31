Как доставить женщине удовольствие: 11 способов

31 июля британцы и все страны содружества празднуют национальный День оргазма.

И если мужской оргазм — вопрос очевидный, то женский оргазм подобен острову в Бермудском треугольнике. Неизвестно, где точно его искать, и как превратить однократное удовольствие в постоянный процесс. По случаю праздника предлагаем вам 11 вариантов достижения оргазма. Предлагаем вам бросить вызов себе и своего партнеру.

Клиторальный оргазм

Да, самый известный и предсказуемый. И тем не менее, мужчины часто не уделяют стимуляции клитора серьезного внимания. А зря. Немного усилий — и на вашей улице будет праздник.

Точка G

Да-да, та самая точка, о существовании которой до сих спорят специалисты. Секретное место находится на два пальца выше передней стенки влагалища. Однако не всегда стимуляция этой точки приносит незабываемые ощущения. Но проверить не мешает.

Анальный оргазм

Спорный вид оргазма, который требует большое доверия к партнеру и медленных, осторожных движений. Стенки анального отверстия богаты нервными окончаниями, но если ощущения неприятные или болезненные, не стоит настаивать на продолжении.

Смешанный оргазм

Он происходит, когда затрагивается несколько чувствительных участков тела. Тут понадобится партнер-многозадачник, способный фокусировать внимание, например, на сосках и точке G одновременно.

Оргазм во сне

Нет, в данном случае не имеется ввиду секс, в котором женщина не может озвучить свое согласие, потому что спит. Речь идет об оргазме, испытанном в эротическом сне, когда в качестве партнера может выступить незнакомец или знаменитость.

Цервикальный оргазм

Он возможен при глубоком проникновении, когда стимулируется шейка матки. Лучше всего он удается в дог-стиле.

Точка U

Проще говоря, стимуляция уретры. Не забудьте о гигиене, эта область подвержена инфекциям. И принесите полотенце.

Точка A

Есть и такая. Расположена в районе пупка над шейкой матки. Такая стимуляция требует значительной прелюдии, иначе может быть весьма болезненной.

Оргазм сосков

Как следует из названия, оргазм можно поучить после длительной стимуляции этих чувствительных мест. Однако он доступен не всем женщинам, так как не у всех этот орган является настолько восприимчивым к ласкам. Некоторые и вовсе испытывают при прикосновении к соскам неприятные ощущения.

Coregasm

Или, проще говоря, оргазм, который фокусируется в область мышц живота. Не самый интересный вид для пары, чаще всего происходит из-за интенсивных физических упражнений.

Фантастический оргазм

Некоторые женщины способны испытывать многократный оргазм с яркими цветными вспышками в сознании, но чаще в кино и женских романах. В реальности подход к такому тонкому ощущению должен быть индивидуальным, и от стараний и внимательности партнера многое зависит.