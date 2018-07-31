Ещё
Меган Фокс продемонстрировала тело в прозрачной сетке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Меган Фокс продемонстрировала тело в прозрачной сетке 

WDay.ru 21 минуту назад
Фото: WDay.ru
Звезда снова хочет вернуть себе звание секс-символа!
Голливудская красотка Меган Фокс точно знает, как привлечь к себе максимальное внимание. И не стесняется это делать. На своей страничке в Instagram актриса устроила легкую эротику и показала подписчикам свое тело в прозрачном боди. Правда, самые пикантные места звезда все-таки прикрыла смайликами.
Меган подписала, что фотография сделана в боди, который был создан для ее совместной коллекции с Frederick's of Hollywood.
Поклонники явно оценили такую откровенность актрисы и буквально засыпали Меган Фокс приятными и даже лестными комментариями на нескольких языках:
Публикация от Megan Fox (@meganfox)
30 Июл 2018 в 2:49 PDT  «О мой бог, мое сердечко забилось чаще», «Меган, ты завораживаешь», «Я влюбился в тебя с первого взгляда, когда увидел в кино, и чувствую это до сих пор».
Но нашлись и те, кого откровенная фотография очень возмутила:
«Очень откровенно. Сейчас женщинам не нужно много делать, чтобы стать популярной. Подняла филлерами веки, губы, надела прозрачное белье. Реклама пластического хирурга», «Зачем такое показывать? Весь Instagram в подобных фотографиях, уже устала листать ленту и видеть вот такое».
Принять участие в опросе «Как вы считаете, фото слишком откровенно?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Полуголые и влюбленные: Меган Фокс с мужем на Гавайях
Очень горячо: самые сексуальные девушки российских рэперов
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Звезда «Счастливы вместе» нашла любовь, но не хочет замуж Хилькевич на 9 месяце беременности сделала секси-фото Две цыпочки: Ирина Шейк умилила сеть снимком с птенцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна97
Самые экстремальные шпагаты Волочковой36
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами9
Беременная Хилькевич сделала секси-фото9
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
03:17
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами
Звёзды Красота
05:15
Знаменитости, у которых особые дети
Звёзды
05:22
Звезды-одногодки с пластикой и без
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение