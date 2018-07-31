Меган Фокс продемонстрировала тело в прозрачной сетке

Звезда снова хочет вернуть себе звание секс-символа!

Голливудская красотка Меган Фокс точно знает, как привлечь к себе максимальное внимание. И не стесняется это делать. На своей страничке в Instagram актриса устроила легкую эротику и показала подписчикам свое тело в прозрачном боди. Правда, самые пикантные места звезда все-таки прикрыла смайликами.

Меган подписала, что фотография сделана в боди, который был создан для ее совместной коллекции с Frederick's of Hollywood.

Поклонники явно оценили такую откровенность актрисы и буквально засыпали Меган Фокс приятными и даже лестными комментариями на нескольких языках:

Публикация от Megan Fox (@meganfox)

30 Июл 2018 в 2:49 PDT «О мой бог, мое сердечко забилось чаще», «Меган, ты завораживаешь», «Я влюбился в тебя с первого взгляда, когда увидел в кино, и чувствую это до сих пор».

Но нашлись и те, кого откровенная фотография очень возмутила:

«Очень откровенно. Сейчас женщинам не нужно много делать, чтобы стать популярной. Подняла филлерами веки, губы, надела прозрачное белье. Реклама пластического хирурга», «Зачем такое показывать? Весь Instagram в подобных фотографиях, уже устала листать ленту и видеть вот такое».

Принять участие в опросе «Как вы считаете, фото слишком откровенно?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Полуголые и влюбленные: Меган Фокс с мужем на Гавайях

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