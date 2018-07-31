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Финалисты шоу ПЕСНИ на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева встречаются
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Финалисты шоу ПЕСНИ на ТНТ Максим Свобода и Кристина Кошелева встречаются 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Влюбленную пару все чаще и чаще замечают в объятиях друг друга.
Ребята познакомились на съемках шоу «Песни» и уже там были неразлучны, хотя все это время они оба утверждали, что между ними только дружба. Однако, один из представителей тура Песен на ТНТ подтвердил, что Кристина Кошелева и Максим Свобода встречаются: «Артисты постоянно проводят время вместе и переживают сейчас конфетно-букетный период. Мы с легким умилением наблюдали как они пытались скрыть свои чувства от всех, но по блеску в глазах было все и так понятно».
Пацаны, когда новый фанфик? Нам уже читать нечего)✨🖤 😀@iiimaks A post shared by Кристина Кошелева (@kosheleva.aveleshok) on Jun 25, 2018 at 1:00pm PDT  Официально о своих отношениях пара пока что не заявляет, но уже делают неоднозначные намеки в своих социальных сетях. На днях были опубликованы фото, где Максим и Кристина крепко обнимают друг друга, а фанаты уже бурно комментируют: «Вы смотрите друг на друга, как будто только поженились!». Напомним, что после съемок проекта Кристина Кошелева сразу рассталась со своим парнем, с которым у них длились отношения 2 года.
Прикольное. Не сопли. A post shared by Кристина Кошелева (@kosheleva.aveleshok) on Jul 21, 2018 at 6:52am PDT
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