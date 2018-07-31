Кадони пристыдил Бузову за откровенное фото

Посты звезды «Дома-2» возмущают не только ее подписчиков!

Совсем недавно стартовали съемки нового проекта «Замуж за Бузову », где Ольга выбирает себе мужчину всей жизни (если повезет), и, казалось, звезда должна была остепениться и перестать засыпать свой Instagram откровенными фотографиями. Но не тут-то было! Причем новый пост певицы возмутил не только обычных ее подписчиков, но и участника «Дома-2» Влада Кадони.

Причем новое фото Ольги — далеко не самое откровенное, что девушка выкладывала в сеть — она всего-навсего в пижаме позирует на кровати. Но шоумен решил не проходить мимо и оставил свой комментарий:

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

29 Июл 2018 в 3:10 PDT «Совесть имей! Такое выкладывать! Подумай о женатых мужчинах. Им как жить дальше?», — подбодрил свою подругу Кадони. Правда, певица пока не обратила внимание на шутливый комментарий.

Другие ее подписчики фотографию тоже высоко оценили:

«Аааа, какая ты красивая! И как у такой красотки нет мужа, я поражаюсь», «Самая красивая девочка и постоянно работаешь, даже не отдыхаешь. Мы тебя очень сильно любим».

Напомним, летом стартовали съемки нового реалити-шоу — первого сезона «Холостяка», в котором выбирать будет не мужчина, а девушка — за сердце Ольги Бузовой поборется несколько десятков мужчин. Уже известно, что на проект пришли не только простые зрители ТНТ — за Ольгу готовы сражаться несколько миллионеров. Звезда же не раз говорила, что мечтает встретить настоящую любовь:

«Если мы будем на свидании, а он достанет телефон и начнет снимать меня, выкладывать в Instagram, мне это не понравится. Мне нужен мужчина, который не будет на мне пиариться», — рассказывала звезда Wday.ru

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