Светлые волосы, идеальная фигура и талант певицы: изучаем Instagram новой девушки Бруклина Бекхэма

Роман Бруклина и Хлои был всегда сложным: пара то была вместе, то расставалась, а затем заново сходилась. Весной этого года влюбленные снова расстались. И после этого Бруклин пустился во все тяжкие. Сын Виктории и Дэвида меняет красоток как перчатки. Вот и на этот раз у него появилась новая любимая — белокурая красотка Аби Манзони, которая, если присмотреться, сильно похожа на Хлою. Аби — девушка разносторонняя. Судя по ее Instagram, она занимается модельным бизнесом, а также поет.

Она щедро делится с поклонниками своими фото в бикини и белье, на которых демонстрирует свою шикарную фигуру.

Их роману с Бруклином нет еще и месяца, но очевидцы говорят, что влюбленные настолько страстно проявляют свои отношения на публике, что сомневаться в искренности чувств пары не приходится.

К слову, в свою очередь Хлоя после расставания с Бруклином не пустилась во все тяжкие. В своих интервью 21-летняя актриса отмечает, что сейчас она одна и сосредоточена только на карьере.

Смотри больше фотографий новой возлюбленной Бруклина в нашей галерее. Как тебе этот выбор?

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Фото:Instagram