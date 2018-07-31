Четыре причины, почему секс сближает

Сейчас много говорят о том, что секс важен для отношений. Но действительно ли он сближает партнеров — и каким образом? Наука знает ответ!

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Окситоцин

Как известно, окситоцин снижает уровень стресса и дает чувство защищенности. Также он связан с любовью, сексуальным желанием и укреплением связи в паре. Сексуальная активность и оргазм повышают выработку окситоцина у мужчин и женщин, что способствует более тесным в эмоциональном плане отношениям.

Разговоры после секса

Такие диалоги не зря ассоциируются с удовлетворенностью отношениями и близостью. Интересно, что женщины, получившие оргазм, более склонны к таким разговорам, чем мужчины или женщины, не добившиеся его. Кроме того, женщины положительно отзываются партнеру об отношениях. Сам по себе сексуальный акт не повышает уровень доверия, но партнеры могут рассказывать друг другу секреты и сообщать информацию, которую в обычной беседе оставили бы при себе.

«Послесвечение»

Этим интересным термином исследователи называют сексуальное удовлетворение, которое не проходит какое-то время после полового акта. У некоторых оно длится до двух суток! И, конечно, способствует более тесной связи между партнерами, а заодно — снижает риск измены.

Схожая активность мозга

Когда человек кого-то любит и вожделеет, активны одни и те же доли мозга: таламус и гиппокамп, а также некоторые участки коры. То же самое ученые наблюдают, если показывать эротические фотографии незнакомцев, а потом обычные снимки тех, кто близок участнику исследования. Значит, за чувства и желания ответственны одни участки мозга, какие еще нужны доказательства?!