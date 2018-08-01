Служебный роман: как тактично отказать боссу

Мы проводим на работе большую часть своего времени, поэтому многие полагают, что именно там можно заводить отношения и строить карьеру одновременно.

Однако бросаясь в омут с головой, мало кто задумывается о последствиях и о том, что делать в случае неудачного окончания романа. Одно дело, если у вас завертелось с коллегой и потом вы или он решили перейти в другой отдел или даже сменить компанию.

Но что делать, если в роли амурного партнера пытается выступить ваш босс, а вы заведомо знаете, что ничем хорошим это не закончится? Как поступить в таком случае, чтобы не обидеть начальника и не потерять работу? Разбираемся вместе.

Просто скажите «нет»

Казалось, бы, что проще, чем сразу расставить все точки над «i» и заявить руководителю, что вы замужем (живете в гражданском браке или даже строите серьезные отношения с любимым мужчиной, не важно), поэтому в ваши планы не входит служебный адюльтер.

Если начальник порядочный и не глупый, то он поймет ваш настрой и переключится на кого-то более сговорчивого. Но, это просто лишь на первый взгляд. Иногда бывают ситуации, когда ваш босс завелся не на шутку и практически не замечает других сотрудниц.

Такого, кстати, наличие мужа (детей, свекрови и даже ипотеки) не испугает — он будет проявлять настойчивость до тех пор, пока вы не сдадитесь. Ну, или пока вы не покинете компанию, что, по понятным причинам, в ваши планы не входит.

Помните, что отказ должен быть аргументированным

Если вы отказываете человеку, постарайтесь сделать это твердо, но вежливо, чтобы у него не возникло стойкое чувство, что прошлись по его мужскому самолюбию. Поэтому, если вы заметили интерес к вашей персоне, попробуйте заранее продумать пути отступления и заодно прикинуть, какими аргументами можно будет подкрепить ваши действия. Поверьте, что зачастую этого бывает достаточно, чтобы охладить пыл вашего босса.

Попробуйте изобразить непонимание

В некоторых случаях можно попробовать включить «непонимание». Делайте вид, что вы не понимаете намеков и не воспринимаете попытки ухаживаний со стороны вашего руководителя. В конце концов, через какое-то время у вашего босса просто лопнет терпение, и он сдастся.

Единственное, что после такого вашего поведения есть вариант, что он усомнится в вашей адекватности или подумает, что вы над ним специально издеваетесь. Поэтому данную тактику следует применять осторожно и в определенных случаях.

Не афишируйте особое отношение вашего начальника

Даже если вы уловили красноречивые намеки шефа и поняли, куда он клонит, не стоит демонстрировать пред коллегами, что теперь то уж вы будете на особом счету и можете делать все, что вам угодно. Поверьте, это все для вашего же блага! Ведь не известно, чем в итоге закончатся ваши противостояния, а репутацию в коллективе можно испортить очень быстро. И даже если вы разрулите все в свою пользу, сплетни будут разноситься по компании еще долгое время.

Не смешивайте личные и рабочие моменты

Никогда не смешивайте личные и деловые вопросы. Так же, не стоит использовать хорошее отношение шефа в корыстных целях или играть на чувствах других людей. Психологи уверяют, что правило бумеранга еще никто не отменял, поэтому к вам же потом может вернуться все то, что вы творите в данный момент.

Ведь вы невзначай можете все испортить и тогда вам придется либо срочно менять работу, либо краснеть и испытывать неловкость каждый раз, когда вы будете сталкиваться со своим начальником. Поэтому постарайтесь контролировать ситуацию и действовать осмотрительно.

Не ведитесь на шантаж и не ставьте условия

Конечно, бывают моменты, когда шеф начинает в прямом смысле шантажировать сотрудницу увольнением или, напротив, обещает ей прибавку к зарплате и прочие приятные бонусы, если она согласится на нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Увы, но в истории много примеров, когда под натиском таких уверений девушки сдавались, а через какое-то время (если отношения заходили в тупик или руководитель находил новый объект страсти) им указывали на дверь и зачастую без дополнительных выплат. Поэтому не верьте обещаниям и не пытайтесь диктовать свои условия — это все равно ни к чему хорошему не приведет.