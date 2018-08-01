«Сами нищие, а требуют красавиц»

Вы видели объявления о работе, где на вакансию требуется девушка с выдающимися внешними данными, а зарплата при этом предлагается копеечная? Некоторые организации любят сажать таких девочек на ресепшен в целях привлечения клиентов-мужчин, или администраторами в салоны красоты (не знаю, зачем, мне кажется, там они только вредят).

В любом случае если кому-то предлагается сиять неземной красотой всего за 10−15 тысяч рублей в месяц, то очевидно, что речь идет о временной работе, с которой тебя попрут сразу же, как только ты перестанешь радовать глаз. А может быть и раньше, превентивно, так сказать, чтобы не успела состариться.

Но никто не рассматривает эту работу всерьез и надолго. Так, годик-другой перекантоваться студенткой.

Работодатель, который настроен на долгосрочное сотрудничество с красавицей, платит за внешность немалые деньги. Как, к примеру, Екатерине Андреевой или Малахову.

С хорошим финансированием красотки и красавчики работают до пенсии, если не дольше. И прекрасно выглядят. Только это очень дорого стоит.

Все понимают эти простые истины, если речь идет о работе.

Но почему при поиске девушки/жены даже совсем небогатые мужчины с зарплатой 25−30 тыс. руб. требуют красавицу, и выставляют ценз по возрасту?

Ясно же, что такой мужчина на содержание красивой жены сможет потратить только прожиточный минимум. И на хороший фитнес-клуб с бассейном придется копить. В нашем мире красивым женщинам даже протезирование зубов не делают бесплатно. Не говоря уже об уколах ботокса, процедурах для волос, и массажах.

За обычную зарплату можно быть красавицей только в ранней юности. А в зрелости за обычную зарплату можно быть только обычной женщиной, плюс/минус.

Получается, что такой «требовательный» мужчина сольет тебя сразу же после того, как ты не пройдешь фейсконтроль?

Так что, обычный средний мужчина с небольшой зарплатой, выставляющий запредельные требования к внешности, и желающий в жены модель — это явный путь к разводу.

Сменит старую жену на новую и глазом не моргнет. Красоты-то хочется, а платить за нее нечем…

morena-morana.livejournal.com