70-летний итальянец не захотел расставаться с женой после ее смерти

Итальянский пенсионер расторгал до слез соцсети своим неординарным поступком, продемонстрировав всем, что настоящую любовь не способна разрушить даже смерть.

Владелец одной из пиццерий в приморском городке Гаета (область Лацио) Джорджио Моффа совершенно случайно обнаружил на пляже 70-летнего мужчину, который каждый день сидит с поникшей головой с портретом умершей супруги.

"Я не знаком с этим прекрасным человеком, но уверен, что он его любовь к жене была по-настоящему безграничной. Я видел, как он рыдает, и думаю, что такие мужчины, как он, больше не рождаются на этот свет", — написал на своей странице в Facebook 54-летний Моффа, разместив трогательное фото безутешного вдовца, не выпускающего из рук снимок жены.

Позже выяснилось, что мужчину зовут Джузеппе Джорждано. 70-летний Джордано признался, что он страшно скучает по своей жене, которая умерла после продолжительной онкологии. А пляж, на который он ходит вместе с ее портретом, был одним из любимых мест, где они проводили много времени в молодости. Пара познакомилась, когда им было всего 16 лет. Они отпраздновали свадьбу в 1969 году и с той поры не расставались.

54-летний Джорджио Моффа настолько проникся историей горюющего вдовца, что пообещал пригласить в свою пиццерию всех, кто сможет хоть чем-то помочь Джордано.