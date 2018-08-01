Дрон подсмотрел самое романтичное предложение выйти замуж

Романтичный видеоролик под названием «Предложение» появился на YouTube. Его автором оказался 30-летний управляющий магазином Дмитрий Сидоровец. «Ко мне обратился знакомый и сообщил, что решил жениться, и попросил помочь, — рассказал VN.ru автор видео. — Товарищ хотел, чтобы его избранница запомнила его предложение руки и сердца на всю жизнь. Мы вместе придумали сценарий. На призыв о помощи откликнулись все наши друзья. Сама девушка ничего не знала. Это было для нее сюрпризом».

Девушка с подругой, которую предупредили заранее, стояла около театра оперы и балета. К ней стали по очереди подходить молодые люди с цветком в руках. В итоге получился приличный букет. Последним к будущей невесте подошел сам кавалер, и девушка, конечно, сказала «да».

Видео, которое снимали с высоты птичьего полета, Дмитрий Сидоровец «озвучил» композицией рэп-исполнителя Мота «Мы как двое подростков». «На сколько я знаю, свадьбу молодые люди пока не сыграли, но назначили дату, — добавил Дмитрий Сидоровец. — Обещали позвать и меня».

Мужчины из Новосибирска — очень романтичные по своей натуре и часто делают весьма оригинальные предложения своим избранницам. В 2016 году на улицах города появились огромные баннеры со словами «Настенька, выходи за меня!» А в прошлом году новосибирские дайверы Евгений и Елена сыграли свадьбу под водой. Невеста ныряла на глубину в свадебном платье, на ноге поверх резинового костюма — подвязка. Молодожены обменялись кольцами, поцеловались и даже выпили шампанского. Правда, для этого пришлось на время выпустить изо рта регулятор поставки воздуха.

В том же году во время противостояния хоккейной «Сибири» с СКА из Санкт-Петербурга талисман «злой Снеговик» сделал предложение своей девушке. Парень, скрывающийся за маской маскота, не снимая «шкуру», попросил свою девушку по имени Анастасия выйти за него замуж. Настя, разумеется, согласилась.