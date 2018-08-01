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Больше не прячутся: страстно целующихся Паттинсона и Уотерхаус засняли папарацци
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Больше не прячутся: страстно целующихся Паттинсона и Уотерхаус засняли папарацци 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Последние несколько дней представители актера Роберта Паттинсона и модели Сьюки Уотерхаус никак не реагировали на слухи о бурном романе пары.
Однако 32-летний Паттинсон и 26-летняя Уотерхаус решили, что пора внести ясность, и перестали скрываться от папарацци. Их засняли страстно целующимися и смеющимися на улицах Лондона. Они обменивались ласками, не обращая внимания ни на что, а после скрылись за дверями дома Сьюки.
Актер расстался со своей невестой, певицей FKA Twigs, в конце прошлого года, и с тех пор СМИ часто писали о том, что Роберт Паттинсон якобы вернулся к коллеге по киносаге о вампирах «Сумерки» Кристен Стюарт.
Что касается Сьюки Уотерхаус, то ей в последние годы приписывали массу интрижек — от мужа Эмили Ратажковски до режиссера Даррена Аронофски.
А как тебе кажется — подходят друг другу Сьюки и Роберт?
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Фото:Instagram, East News
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