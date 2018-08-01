Секс до брака закончился для индонезийцев душем из сточных вод

Толпа индонезийцев окатила сточными водами пару молодых людей, обвиненных в сексе до брака. Об этом сообщает Daily Mail, издание также публикует видео с места событий.

Публичное наказание было заснято в городе Лангса в провинции Ачех. На кадрах видно, как сначала канализационные воды с фекалиями льют на сидящего на корточках мужчину. Затем рядом с ним сажают женщину, после чего их обливают вместе.

В аморальных отношениях обвинили главу городского Совета по планированию регионального развития и его подчиненную. Отмечается, что мужчина очень часто наведывался домой к женщине, а на вопросы о причинах такого поведения пара внятно ответить не смогла. В то же время они якобы предъявили разъяренным соседям свидетельство о заключении религиозного брака, однако те усомнились в его подлинности.

После обливания любовников забрали сотрудники местной религиозной полиции. Они должны выяснить, фальшивый ли у пары сертификат. Если документ окажется подделкой, индонезийцам грозит новое наказание — публичное побивание палками.

Ачех — единственная провинция Индонезии, где существует исламская полиция нравов и действуют законы шариата. Они распространяются не только на мусульман, но и на всех местных жителей.

В начале июля сообщалось, что на стадионе в городе Лхоксёмаве — втором по численности населения в провинции — женщин, обвиненных в проституции, прилюдно побили палками. Это сделали, несмотря на запрет проводить подобные мероприятия за пределами тюрем.