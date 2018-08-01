Ещё
Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились? 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Западные СМИ обсуждают возможную тайную свадьбу 24-летнего Джастина Бибера и 21-летней Хейли Болдуин.
Отношения Джастина и Хейли развиваются так стремительно, что нет ничего удивительного в том, что в западной прессе появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. По информации источника, на днях пара тайно поженилась в одной из церквей. Подтверждением церемонии стало и новое кольцо, появившееся на пальце Хейли рядом с помолвочным. Правда, никакой информации от самих влюбленных на этот счет пока что нет.
Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация по поводу грядущей свадьбы влюбленных. Одни писали, что пара не планирует устраивать пышное торжество, другие же источники говорили о 500 гостях.
Напомним, Джастин и Хейли начали снова встречаться в начале этого лета после того, как Бибер не смог восстановить отношения с Селеной Гомес. 7 июля певец сделал предложение модели.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Global Look Press, East News
WMJ.ru: последние новости
Больше не прячутся: страстно целующихся Паттинсона и Уотерхаус засняли папарацци Свадебные наряды и клятвы: Алена Водонаева обвенчалась с супругом в Америке Голая правда: сексуальные привычки горячих испанок
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать, если подавились, а помочь некому1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана16
20 признаков того, что старость уже наступила37
Однополые браки знаменитостей6
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение