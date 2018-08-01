Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились?

Отношения Джастина и Хейли развиваются так стремительно, что нет ничего удивительного в том, что в западной прессе появилась информация о тайной свадьбе влюбленных. По информации источника, на днях пара тайно поженилась в одной из церквей. Подтверждением церемонии стало и новое кольцо, появившееся на пальце Хейли рядом с помолвочным. Правда, никакой информации от самих влюбленных на этот счет пока что нет.

Ранее в СМИ появлялась противоречивая информация по поводу грядущей свадьбы влюбленных. Одни писали, что пара не планирует устраивать пышное торжество, другие же источники говорили о 500 гостях.

Напомним, Джастин и Хейли начали снова встречаться в начале этого лета после того, как Бибер не смог восстановить отношения с Селеной Гомес. 7 июля певец сделал предложение модели.

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Фото:Global Look Press, East News