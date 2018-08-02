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Джастин Бибер тайно женился на Хейли Болдуин
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Джастин Бибер тайно женился на Хейли Болдуин 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Их помолвка не продлилась и месяца.
Это лето в Голливуде выдалось по-настоящему жарким! Только в середине июля мы писали о том, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин помолвлены, со всеми подробностями произошедшего, как парочка уже поженилась!
Об этом сообщил источник, близкий к паре, а также на безымянном пальце Хейли было замечено помимо помолвочного еще и кольцо, очень похожее на обручальное, передает американский Cosmopolitan. Вот и доказательства свадьбы!
Хейли теперь за Джастином как за каменной стеной
Скорее всего, влюбленные пока просто тайно расписались, а пышную свадьбу с сотнями гостей устроят позже, когда все к этому будет готово, иначе папарацци порадовали бы нас снимками и с самого торжества тоже. А может, никакой гулянки и не будет: Джастин в последнее время несколько замкнулся в себе, стал набожным и чаще посещает церковь, чем ночные клубы. Фанаты объясняют это тем, что паренек устал от популярности и шумихи.
На днях Бибер выложил первое «взрослое» фото с Болдуин, где они целуются. Намекает, что они поженились и теперь можно?
А ведь еще недавно Бибер пытался вновь построить отношения с Селеной Гомес. Их видели вместе несколько раз в общественных местах, и, по словам очевидцев, артисты вели себя вовсе не как друзья. Реакция Гомес на бракосочетание пока неизвестна: она же еще не прочитала нашу новость, а вот ее бывший, отметим мы, отправился под венец с татуировкой в ее честь. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
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