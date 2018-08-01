Ещё
СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились 

Peopletalk 48 минут назад
Фото: Peopletalk
Да, мы только отошли от новости о том, что любовь всей жизни Селены Гомес (26) сделал предложение другой. Теперь Хейли Болдуин (21) и Джастин Бибер (24) гуляют за ручку, целуются и обнимаются на каждом углу и даже вместе ходят за продуктами. А сегодня звезду заметили без помоволчного кольца (которое, на секундочку, стоит 31 млн рублей) — на его месте было уже обручальное. Фанаты сразу забили тревогу: неужели их любимая парочка уже поженилась?
все слайды
Как сообщают источники из окружения Джастина LifeAndStyleMagazine, свадьбу певец планировал сыграть уже 29 июля. А портал TMZ сообщил, что звёзды вдвоём навестили своего священника как раз в этот день. Совпадение? Не думаем!
все слайды
Напомним, Бибер и Болдуин начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, передумали и снова сошлись. С тех пор звезды неразлучны, а теперь решили узаконить отношения.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-dzhastin-biber-i-hejli-bolduin-tajno-pozhenilis/
Peopletalk: последние новости
Редкий выход: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне в Сен-Тропе Ким Кардашьян подстриглась! Смотри фото! Гороскоп PEOPLETALK: как изменяют знаки зодиака?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сами нищие, а требуют красавиц»66
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак31
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами18
Жена велела — сделал обрезание: звезды под каблуком48
Самые экстремальные шпагаты Волочковой76
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:39
Однополые браки знаменитостей
Звёзды
06:24
Как жить, когда вам 20, 30 или 40
Психология
00:33
Дочь Веры Брежневой показала осиную талию
Звёзды
00:52
Лепса сравнили с крокодилом Геной
Звёзды
04:02
Чем чреваты курортные романы
Здоровье
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
05:32
Что мешает мужчине стать хорошим отцом
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение