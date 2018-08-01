СМИ: Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились

Да, мы только отошли от новости о том, что любовь всей жизни Селены Гомес (26) сделал предложение другой. Теперь Хейли Болдуин (21) и Джастин Бибер (24) гуляют за ручку, целуются и обнимаются на каждом углу и даже вместе ходят за продуктами. А сегодня звезду заметили без помоволчного кольца (которое, на секундочку, стоит 31 млн рублей) — на его месте было уже обручальное. Фанаты сразу забили тревогу: неужели их любимая парочка уже поженилась?

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Как сообщают источники из окружения Джастина LifeAndStyleMagazine, свадьбу певец планировал сыграть уже 29 июля. А портал TMZ сообщил, что звёзды вдвоём навестили своего священника как раз в этот день. Совпадение? Не думаем!

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Напомним, Бибер и Болдуин начали встречаться в 2016-м, однако быстро поняли, что им лучше быть друзьями. Но месяц назад, передумали и снова сошлись. С тех пор звезды неразлучны, а теперь решили узаконить отношения.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-dzhastin-biber-i-hejli-bolduin-tajno-pozhenilis/