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Эмбер Роуз заявила, что Джей Зи изменил Бейонсе с Гвинет Пэлтроу
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Эмбер Роуз заявила, что Джей Зи изменил Бейонсе с Гвинет Пэлтроу 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Неофициальное соперничество Канье Уэста и Джей Зи переходит на какие-то совершенно новые уровни. Бывшая возлюбленная Уэста, Эмбер Роуз, обвинила супруга Бейонсе в романе с Гвинет Пэлтроу. Эмбер заявила, что Джей Зи изменял своей жене с популярной актрисой, но позже, однако, свои слова взяла обратно.
Пэлтроу является давним другом семьи Бейонсе и Джей Зи, поэтому ни для кого не секрет, что эти двое постоянно общаются. Но вот о тайном романе впервые заговорила лишь Эмбер Роуз. В интервью Make Speidi Famous Again она заявила, что раньше Бейонсе и Гвинет были хорошими подругами, а теперь их никогда не увидишь вместе — и виной тому измена Джей Зи. 45-летняя Пэлтроу, услышав эти обвинения, назвала их абсурдом, а сама Роуз позже написала, что это была лишь шутка.
Узнать, с кем же на самом деле изменял супруг Бейонсе, похоже, уже не получится. Рэпер подтвердил факт измены и принес жене извинения, а та в свою очередь простила неверного супруга, и теперь пара активно демонстрирует любовь и взаимопонимание публике — в рамках совместного гастрольного тура.
попкорнnews
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