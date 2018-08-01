Оля Бузова хочет выйти замуж

Точнее — замуж хотят за нее. Сказочный проект ТНТ выходит в эфир 26 августа, но интерес к нему растет день ото дня.

Мы уже писали о том, что в сети появился трейлер с нового шоу, участницей которого станет Ольга Бузова . Теперь начинаются подробности.

Восьмисерийное реалити-шоу «Замуж за Бузову» предоставил шанс одному из 15 мужчин-участников стать мужем Оли — женщины уникальной во всех отношениях. Аналогов новому проекту ТНТ нет, так же, как нет второй Ольги Бузовой!

Ольга Бузова — self-made woman. Ее любят миллионы простых зрителей, о ней говорят топ-звезды, каждое событие ее жизни смакуется прессой. Она добилась невероятных успехов во многих областях и все, к чему она прикасается, становится индустрией. Она помогает «строить любовь» другим, но сама так и не обрела личное счастье. «Замуж за Бузову» — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют, и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой.

— Оля Бузова — бесспорный кумир миллионов. Она успешна и очень популярна. Но мы на ТНТ видим в ней не теледиву, а обычную девушку, которой просто нужна любовь, — рассказывает Вячеслав Дусмухаметов , генеральный продюсер ТНТ. — Ей сложно найти достойного мужчину в реальной жизни. Мы попробуем сделать это в новом шоу «Замуж за Бузову». Это будет интересный эксперимент.

Как это будет

В новом проекте ТНТ за сердце Ольги Бузовой будут бороться 15 мужчин, и в данном случае «бороться» — это не просто красивый глагол. Чтобы попасть на индивидуальное свидание с Ольгой, участнику необходимо победить в соревнованиях на физическую выносливость, ловкость, остроумие, наличие талантов и находчивость. Но главная победа мужчин — это победа над соблазнами, ведь они будут очень большими!

— Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня воспринимали не как самую популярную персону в России, не как артистку или публичного человека, а как девушку, — говорит вожделенная невеста Оля. — Я хочу сама вспомнить, каково это — быть просто девушкой и напомнить всем, что это мы должны выбирать, за нами должны ухаживать. Потому что так было испокон веков (до нашего времени), мужчина — рыцарь, мужчина — добытчик, мужчина — завоеватель. Это мужчина должен завоевывать и добиваться. Женщина, конечно, тоже должна многое давать и вдохновлять. Мое участие в этом проекте — это огромный эксперимент и самый безумный поступок в моей жизни!

Съемки

Местом съемок самого красивого и сказочного проекта о любви стала Италия. Родина Ромео и Джульетты, страна жарких страстей и бешеного темперамента, страна вкусной еды и сладкой жизни, красивейшей архитектуры и, конечно, романтики. Настоящая dolce vita для той, чья жизнь находится на виду у миллионов людей. Впрочем, все происходящее в шоу «Замуж за Бузову», станет сюрпризом для всех, в том числе и для самой Ольги. Каждый из городов Италии позволял придумывать все новые и новые темы для свиданий. Зрители увидят, как мужчины будут покорять сердце Бузовой путешествием на озеро Гарда и ужином в замке, прогулкой по каналам Венеции на гондоле, купанием в открытом море возле острова Капри, поездкой на лошадях с видом на тосканские виноградники и многим другим.

Какой мужчина нужен Бузовой

Ответ на этот вопрос не знает никто. Ведь среди претендентов на сердце Ольги, самые разные люди: айтишник, полицейский, стартапер, механик, фитнес-тренер, спортсмен, фрик, веган. Очевидно, одно… Победит — идеальный! Ведь только такой нужен Ольге!

— Почти два года со мной рядом не было даже парня, который ухаживал бы или был просто рядом, я даже не говорю о влюбленности или любви. Я не стесняюсь своего возраста, но когда тебе 32 и рядом с тобой нет человека, ты не понимаешь, почему. Неужели я не достойна любви? — спрашивает Ольга не столько у претендентов на ее руку и сердце, сколько у самой себя.

Проект выйдет в эфир 26 августа и будет идти по воскресеньям в 20:00 на ТНТ.