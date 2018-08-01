Виктория Дайнеко честно рассказала про свой первый секс

Звезда шокировала откровенными ответами на провокационные вопросы.

Певица давно слывет правдорубом в социальных сетях. Чего только стоит ответ Вики на обвинения в анорексии. Тогда звезда честно указала свой вес, а хейтерам — место, куда им стоит пойти.

А недавно артистка призналась, что хотела было отфотошопить себя, но не стала.

«Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши, чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бедра и попа. Согласна, что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться», — заявила Виктория

Даже о разводе Виктория говорила весьма откровенно. Но более всего пользователей сети удивил марафон честности от Дайнеко, который она устроила в Stories Instagram. Звезда, не утаивая ничего, отвечала на вопросы фанатов и даже не на самые приятные. В том числе Вика даже рассказала, когда у нее был первый сексуальный опыт! Вопрос ее, конечно, смутил, но она не стала скрывать, что это случилось после участия в проекте «Фабрика звезд», куда девушка попала в 2004 году. А значит, произошло это уже после ее совершеннолетия.

Также Дайнеко рассказала, что не умеет копить деньги — она транжира. Зубы у нее самые настоящие, а не виниры. Призналась во вредной привычке — иногда она курит. Показала фото 2015 года с проколотым языком (слабонервным не смотреть). И ответила на обвинения в скандальности. Этот вопрос о склочности задел Викторию за живое, она даже спросила автора, не является ли она подругой ее бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана , который жаловался на характер экс-супруги.

Выдержки Виктории можно только позавидовать: далеко не каждая звезда решится быть настолько честной.

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