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Майли Сайрус избавилась от обручального кольца
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Майли Сайрус избавилась от обручального кольца 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ходят слухи о перерыве в романтических отношениях между Майли и ее женихом Лиамом Хемсвортом.
Основным подтверждением этому служит отсутствие обручального кольца у Сайрус и ее стремление проводить как можно больше свободного времени с матерью.
Ранее 25-летняя певица с гордостью демонстрировала украшение с огромным камнем, но недавно оно исчезло с ее руки. Отсутствие бриллианта связывают с информацией о предположительной отмене свадьбы, в связи с тем, что невеста не готова к замужеству и рождению детей.
В прессе появились сообщения о нескольких тяжелых месяцах в жизни пары. Источник, близкий к Хемсворту пояснил, что Лиам сильно переживал из-за отмены свадьбы: «Он хочет детей, поэтому в его планы не входит откладывание этого вопроса на неопределенный срок. Но такой ход событий не соответствует личным планам Майли. Его сердце разбито. Сайрус постоянно откладывала свадьбу, и Лиам устал от этого. В последние месяцы они не ладили».
Знакомые Майли отмечают, что девушка обладает крутым нравом и не позволит лишить себя свободы. В данный момент Лиам подписал контракт на съемки в новом фильме в Арканзасе. Следовательно, 27-летний актер теперь будет долго находиться вдали от дома. Майли ранее удалила все фотографии в Инстаграм, но фанаты не захотели связывать такой поступок с разрывом отношений.
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Женский форум
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