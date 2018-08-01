Две пары близнецов поженятся в США

На этой неделе братья‐близнецы из американского штата Мичиган женятся на белокурых сестрах‐близняшках. После бракосочетания они планируют жить в квартире с гостиной и двумя спальнями в городе Фентон. Об этом сообщил Daily Mail.

Братьев-близнецов зовут Зак и Ник, а сестер-двойняшек Крисси и Кэсси. Первая пара оформит свои отношения в пятницу, 3 августа, а вторая ровно на следующий день.

Близнецы говорят, что готовы разлучиться друг с другом только на период медового месяца, который они встретят в одном и том же месте — во Флориде. Они также планируют посетить волшебный мир Disney . Сейчас им ровно 24 года.

Молодежь познакомилась друг с другом четыре года назад. Они встретились в государственном университете Гранд Вэлли. По понятным причинам влюбленные решили свести вместе своих оставшихся родственников. В итоге все они увидели друг друга и быстро помолвились.

После свадебного путешествия близнецы вернутся в родной город. «Мы просто вместе и в этом глубокий смысл. Между нами особые узы близнецов. И очень классно, что есть те, кто понимает нас», — резюмировали они.