Канделаки рассказала, каких мужчин выбирает

Медиаменеджер Тина Канделаки сообщила, что никогда не смотрела на возраст мужчин, и всегда выбирала их, оценивая умственные данные.

«Для меня мужчины всегда делились на две категории: «умен не по годам» и «инфантилен до гробовой доски». Есть мужчины за 65 — и они инфантильны, есть мужчины, которые младше нас, наши ровесники, старше нас — они умны, с ними интересно. Я всегда выбирала вторую категорию. Я не смотрела на возраст, я смотрела на данные, умственные в первую очередь», — заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Ее слова цитирует Cosmopolitan

Она подчеркнлуа, что не обязательно жениться или выходить замуж на тех, кто моложе.

«Мир изменился с точки зрения качества и продолжительности жизни, с точки зрения института брака. Двух людей могут объединять общие идеи и цели. Если пара развивается вместе, они могут делать это до тех пор, пока им это интересно», — отметила Канделаки.

Ранее Канделаки отреагировала на секс-скандал на ЧМ-2018, и прокомментировала просьбу ФИФА реже показывать красивых болельщиц.