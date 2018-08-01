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Канделаки рассказала, каких мужчин выбирает
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Канделаки рассказала, каких мужчин выбирает 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Медиаменеджер Тина Канделаки сообщила, что никогда не смотрела на возраст мужчин, и всегда выбирала их, оценивая умственные данные.
«Для меня мужчины всегда делились на две категории: «умен не по годам» и «инфантилен до гробовой доски». Есть мужчины за 65 — и они инфантильны, есть мужчины, которые младше нас, наши ровесники, старше нас — они умны, с ними интересно. Я всегда выбирала вторую категорию. Я не смотрела на возраст, я смотрела на данные, умственные в первую очередь», — заявила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. Ее слова цитирует Cosmopolitan.
Она подчеркнлуа, что не обязательно жениться или выходить замуж на тех, кто моложе.
«Мир изменился с точки зрения качества и продолжительности жизни, с точки зрения института брака. Двух людей могут объединять общие идеи и цели. Если пара развивается вместе, они могут делать это до тех пор, пока им это интересно», — отметила Канделаки.
Ранее Канделаки отреагировала на секс-скандал на ЧМ-2018, и прокомментировала просьбу ФИФА реже показывать красивых болельщиц.
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