«Неужели я не достойна любви?»: стала известна дата выхода проекта «Замуж за Бузову»

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Шоу «Замуж за Бузову »: кто поборется за сердце завидной холостячки?Среди потенциальных спутников Ольги — мужчина из «Давай поженимся!», «сырный» миллионер, бывший Дарьи Клюкиной и другие участники. Изучаем их фото и биографию — вместе с Teleprogramma.pro. Местом съемок проекта стала Италия. Родина Ромео и Джульетты, страна жарких страстей и бешеного темперамента, страна вкусной еды и сладкой жизни, красивейшей архитектуры и, конечно, романтики. Настоящая dolce vita для той, чья жизнь находится на виду у миллионов людей. Впрочем, все происходящее в шоу «Замуж за Бузову», станет сюрпризом для всех, в том числе и для самой Ольги. Каждый из городов Италии позволял придумывать все новые и новые темы для свиданий. Зрители увидят, как мужчины будут покорять сердце Бузовой путешествием на озеро Гарда и ужином в замке, прогулкой по каналам Венеции на гондоле, купанием в открытом море возле острова Капри, поездкой на лошадях с видом на тосканские виноградники и многим другим.

Ольга Бузова: «Я хочу, чтобы на этом телепроекте меня воспринимали не как самую популярную персону в России, не как артистку или публичного человека, а как девушку. Я хочу сама вспомнить, каково это — быть просто девушкой и напомнить всем, что это мы должны выбирать, за нами должны ухаживать. Потому что так было испокон веков (до нашего времени), мужчина — рыцарь, мужчина — добытчик, мужчина –— завоеватель. Это мужчина должен завоевывать и добиваться. Женщина, конечно, тоже должна многое давать и вдохновлять. Мое участие в этом проекте — это огромный эксперимент и самый безумный поступок в моей жизни!»

Среди претендентов на сердце Ольги, самые разные люди: айтишник, полицейский, стартапер, механик, фитнес-тренер, спортсмен, фрик, веган. Очевидно, одно…

Ольга Бузова: «Почти два года со мной рядом не было даже парня, который ухаживал бы или был бы просто рядом, я даже не говорю о влюбленности или любви. Я не стесняюсь своего возраста, но когда тебе 32 и рядом с тобой нет человека, ты не понимаешь, почему. Неужели я не достойна любви?»

«ЗАМУЖ ЗА БУЗОВУ», С 26 АВГУСТА ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ В 20.00 НА ТНТ!