Памела Андерсон объяснила распространение эпидемии асексуальности

Отвечая на вопрос об отношениях, голливудская актриса Памела Андерсон отметила, что считает отсутствие сексуального влечения эпидемией, в которой виноваты компьютерные игры и порнография.

Актриса ответила на вопрос читательницы британского журнала Dazed, которая пожаловалась на «асексуальность» своего парня, пишет Medialeaks.

«Я слышала, что это настоящая эпидемия. Или, может быть, так движется эволюция в век технологий. Может, он смотрит много порно или играет в видеоигры? И чувствует себя из-за этого, словно окаменевший?», — спросила ее Андерсон.

По мнению звезды, у людей слишком много фантазий о разных героях видеоигр и самих видеоиграх типа Fortnite (компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром — прим. ВЗГЛЯД).

«Это словно наркомания. Просто трата времени. Отнимает ли у вашего парня время YouTube? Это же тоже потраченное в никуда время из-за привлекательной визуальной составляющей», — считает голливудская актриса.

По словам Андерсон, в мире есть целое поколение людей, страдающих от отсутствия секса или любви из-за увлечения Fortnite и YouTube.

Ранее Памела Андерсон сообщила, что у нее не было позитивного опыта секса втроем или группового секса.