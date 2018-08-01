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Памела Андерсон объяснила распространение эпидемии асексуальности
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Памела Андерсон объяснила распространение эпидемии асексуальности 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Отвечая на вопрос об отношениях, голливудская актриса Памела Андерсон отметила, что считает отсутствие сексуального влечения эпидемией, в которой виноваты компьютерные игры и порнография.
Актриса ответила на вопрос читательницы британского журнала Dazed, которая пожаловалась на «асексуальность» своего парня, пишет Medialeaks.
«Я слышала, что это настоящая эпидемия. Или, может быть, так движется эволюция в век технологий. Может, он смотрит много порно или играет в видеоигры? И чувствует себя из-за этого, словно окаменевший?», — спросила ее Андерсон.
По мнению звезды, у людей слишком много фантазий о разных героях видеоигр и самих видеоиграх типа Fortnite (компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром — прим. ВЗГЛЯД).
«Это словно наркомания. Просто трата времени. Отнимает ли у вашего парня время YouTube? Это же тоже потраченное в никуда время из-за привлекательной визуальной составляющей», — считает голливудская актриса.
По словам Андерсон, в мире есть целое поколение людей, страдающих от отсутствия секса или любви из-за увлечения Fortnite и YouTube.
Ранее Памела Андерсон сообщила, что у нее не было позитивного опыта секса втроем или группового секса.
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