Больше селфи с котами: что нужно знать перед знакомством в Сети

Насколько важен выбор фотографий профиля на сайте знакомств? После опроса мужчин и женщин в возрасте от 21 до 27 лет мы расскажем, какие фотографии более популярны, а также как день недели влияет на количество лайков.

Ежемесячно на Мамбе загружается более миллиона фото и ставятся 300 миллионов лайков. При этом женщины загружают в три раза больше фото, но мало лайкают, а мужчины ставят в пять раз больше лайков, но не придают значения собственным снимкам. Говоря простым языком: девушки «красуются», а мужчины «любуются».

При этом, по результатам опроса, женщинам не хватает мужских фото! 57,3% москвичек ответили, что для принятия решения пойти на свидание или нет, им необходимо увидеть лицо мужчины и посмотреть, как минимум, еще пять снимков. А среднестатистический мужчина загружает всего три. При этом 42% опрошенных женщин отметили, что фотографии некрасивые, и им хотелось бы более презентабельные фото.

Мужчины, наоборот, удовлетворены количеством фото в женских профайлах: 92,5% ответили, что им фотографий достаточно. Но при этом посетовали, что женщины часто грешат бьютифильтрами, а при живом общении выглядят несколько иначе.

Наибольшее количество лайков женщины ставят мужским лицам, сфотографированным в профиль, а также мужчинам с котами, мужчинам на фоне моря или мужчинам, занимающимися экстремальными видами спорта. Это связано с тем, что женщины более впечатлительны и часто оценивают саму атмосферу снимка.

Пик женских лайков в системе приходится на воскресенье. Эксперты Мамбы предполагают, что женщины часто хотят начать новую жизнь с понедельника, в том числе, и новые отношения, поэтому лайкают активно накануне.

А у мужчин же обратная ситуация: женские лица анфас более популярны, а пик мужских лайков приходится на пятницу, когда они ищут компанию для выходных.

Исходя из этой статистики, мужчинам можно посоветовать загружать больше селфи с котами, а женщинам активнее ставить лайки, тогда взаимных симпатий будет больше!