Мила Кунис вспомнила расставание с Маколеем Калкиным

«У меня лучший на свете муж. Я вышла замуж за мужчину, который обладает невероятным терпением и является настоящей опорой и поддержкой для всей нашей семьи», — заверяла Мила Кунис в апреле изданию E! News. Кажется, никто уже и не помнит, с кем актриса встречалась до Эштона Катчера , а между тем Мила восемь лет была неразлучна с Маколеем Калкиным и, по собственному признанию, очень тяжело пережила расставание.

«Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Я могла выйти с ним на улицу, и фанатки тут же окружали его и просто орали, глядя на него! Они не знали, как реагировать».

Примерно в тот же период Эштон влюбился в Деми Мур, а затем женился на ней. Но его брак, как и отношения Милы, подошли к концу, и старые друзья снова начали общаться, причем, по словам Милы, произошло это совершенно случайно: «Эштон хотел познакомить меня с одним парнем, устроить что-то вроде свидания вслепую. Но тот парень не пришел, а мы с Эшем нашли друг в друге опору».

Несмотря на то что после развода с Деми о Катчере отзывались как о плейбое и ловеласе, Мила рассказала, что от разрыва он отходил очень долго и сильно переживал. И когда они с Эштоном решили попробовать перевести почти 20-летнюю дружбу на новый уровень, то не ждали многого. «Мы начали строить отношения, будучи абсолютно честными друг с другом. Мы знали все ошибки, которые каждый из нас допустил. Мы знали, кто мы. Мы знали все. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть», — объяснила Кунис.

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