Карли Клосс показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Карли Клосс и Джошуа Кушнер не стремились торопить события несмотря на то, что встречаются уже больше пяти лет. В интервью супермодель спокойно объясняла, что есть вещи, которые двум людям лучше держать в секрете, а на все вопросы о возможной свадьбе отвечала, что им с Джошуа и так хорошо. Теперь же пара принимает поздравления: вчера Кушнер все же сделал предложение своей возлюбленной, и она, конечно, ответила согласием.

«Я люблю тебя так сильно, что не описать словами. Джошуа, ты мой лучший друг и моя родственная душа. Жду не дождусь, когда мы будем жить вместе вечно. «Да» еще миллион раз», — подписала Карли трогательный совместный снимок на фоне вечернего океана. Кушнер же ограничился всего одним словом в подписи к снимку девушки у себя в Instagram — «Невеста», к которому добавил сердечко.

А вот помолвочным кольцом Карли решила похвастаться в Stories, причем довольно оригинально: пока ее готовили к очередным съемкам, она запечатлела реакцию каждого человека, с которым поделилась радостной новостью в FaceTime. «Мой телефон сейчас просто разрывается от поздравлений, — подписала Карли снимки. — Бедный визажист! Он готов меня прибить, наверное». Среди близких модели самые счастливые и удивленные лица были у принцессы Беатрис, Серены Уильямс , ее старшей сестры Ким и, конечно, мамы девушки. «Джошуа сделал предложение Карли пару недель назад во время романтического уик-энда в Нью-Йорке. Сейчас они оба на седьмом небе от счастья и планируют совместное будущее», — рассказал источник, близкий к паре. Ждем подробностей!

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