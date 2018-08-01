Как сохранить страсть в отношениях на расстоянии

Если тебе кажется, что отношения на расстоянии — миф и крушение всех надежд, не спеши отчаиваться. Такая связь может быть не менее интригующей и полной сексуального напряжения. Читай наш материал, чтобы узнать, как сохранить страсть в отношениях на расстоянии.

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Привет, sexting!

Секстинг — это обмен интимными сообщениями, фотографиями и видео. Он нужен, чтобы заинтриговать партнера, подогреть интерес, спровоцировать сексуальные фантазии.

Сохраняй интригу. Мужчины, конечно, любят всё и сразу, но если в твоих руках находится возможность подразнить и возбудить его до предела, нужно её использовать. А растянуть эту игру можно хоть на целый день. Начать стоит с чего-нибудь простого, например смс-сообщения о том, что у тебя есть кое-что особенное и очень горячее для него — это спровоцирует возникновение интереса. В течение дня можно поддерживать интригу — присылать волнующие сообщения и эротические фотографии, на которых все самые привлекательные части твоего тела будут видны, но прикрыты. На вечер нужно запланировать что-то по‑настоящему грандиозное — станцевать стриптиз перед камерой или заняться обоюдной мастурбацией. Главное — импровизировать и удивлять, меняя сценарии, чтобы не дать заскучать ни партнеру, ни себе.

Не переборщи. Давай время соскучиться. Общайтесь тогда, когда хотите этого, иначе каждодневные переписки и отчёты о том, как проходит день, рискуют стать чем-то вроде «обязанности».

Помни, всё, что ты когда-либо выкладывала в сеть, остаётся там. В случае с голыми фотографиями или интимными видео нужно уметь предвидеть самый плохой расклад: твои соцсети и мессенджеры могут взломать, а фото выкрасть, требуя за них деньги или просто рассылая всему списку контактов. Поэтому будь осторожна, когда посылаешь свои интимные фотографии, и выбирай такие ракурсы, по которым невозможно будет доказать, что на фотографии именно ты. Что точно стоит сделать — это прикрыть или обрезать лицо, а особенно заметные родинки или татуировки при необходимости убрать в фоторедакторе.

Не забудьте про романтику

Секс и страсть это, конечно, важно, но этого недостаточно. Поэтому вместо того, чтобы каждый день спамить интимными фотографиями (даже это может надоесть), подумай, как можно разнообразить рутину отношений на расстоянии.

Например, написать письмо — настоящее, бумажное, которое нужно отправить по почте и ждать, когда собеседник его получит. Вся прелесть и романтика писем в конвертах заключается в том, что они материальны — письмо можно положить на видное место и каждый раз, видя его, вспоминать о любимом человеке. А ещё письмо можно пропитать своими духами, чтобы у партнёра сложилось ощущение, что ты совсем рядом, когда он будет его читать. Фантазируй! Флирт и романтика для отношений на расстоянии — это настоящий глоток воздуха. Устройте романтический ужин при свечах, наблюдая друг за другом с помощью функции видеозвонков (можно даже приготовить еду по одному рецепту), посмотрите какой-нибудь фильм, отправьтесь на прогулку — всё это создаст ощущение близости, быта и романтики, как в первые годы ваших отношений, чего порой так сильно не хватает, когда в разных точках земного шара.

Используйте гаджеты

Рынок секс-игрушек сейчас предлагает такие девайсы, которыми можно управлять не только из другой комнаты, но и из другой страны. Большинство из них работают с помощью мобильного приложения, которое нужно скачать на телефон, интерфейс достаточно прост, так что каждый сможет разобраться. Игрушку можно купить заранее, чтобы в реальной жизни объяснить партнёру, как она работает, и подсказать режимы, которые нравятся тебе больше.

Например, есть штука, которая как раз управляется с помощью мобильного приложения. Достаточно поместить девайс во влагалище, передать управление своему партнёру и начать наслаждаться. Игрушка имеет более десяти режимов вибрации и может непрерывно работать до двух часов.

Можно приобрести не только одну игрушку, которой партнёр сможет управлять из любого уголка мира, но и две парные, которые смогут синхронизироваться друг с другом. Работает это так: когда вы оба настроены на парную игру, каждый из партнёров вооружается своим девайсом — вибратором для женщины и мастурбатором для мужчины.

Когда партнёр помещает своей член в мастурбатор, головка секс-игрушки для женщины начинает вращаться и вибрировать, когда женщина двигает вибратор, мастурбатор партнёра тоже начинает работать, имитируя вагинальные сокращения; чем быстрее двигается игрушка мужчины, тем сильнее стимулирует женщину её игрушка, и наоборот.

Вот пример такого комплекта. Комплект состоит из мастурбатора и вибратора, которые способны в точности отображать каждое прикосновение партнёра к той или иной игрушке. На поверхности вибратора расположены специальные сенсоры, которые соединяются с подвижными кольцами внутри мастурбатора. Таким образом, партнёр сможет почувствовать каждое введение вибратора, так как кольца вокруг его члена будут сжиматься. А ты сможешь ощутить движения партнёра, так как мастурбатор может влиять на скорость и режим вибрации девайса для женщин.

Как видишь, все не так плохо и страшно — если есть желание сохранить отношения, несмотря на километры, разделяющие вас, вам это удастся!