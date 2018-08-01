Ольга Серябкина показала мужа и сына

На фото рядом со звездой красуются два счастливых мужчины, и один из них — Егор Крид

Знаменитости часто очень тщательно скрывают свою личную жизнь, так что мало кого удивляет, когда «холостяк» вдруг признается, что давно женат и даже воспитывает ребенка. Теперь в подобном призналась самая жаркая певица России, солистка «Серебра».

«Любимый муж и сын, решила показать вам», — написала Ольга Серябкина , опубликовав фотографию себя, малыша и… Егора Крида. Об отношениях парочки давно ходят слухи, но чтобы так! Удивились все.

Но плакать по сразу двум ушедшим холостякам рано, ведь картинка всего лишь фотошоп! Сделали фотографию такой милой семейки фанаты Егора Крида и Ольги Серябкиной, которые мечтают, чтобы звезды были вместе. Но Ольга решила поддержать розыгрыш и немножко напугала подписчиков — естественно, шутку поняли не все — некоторые бросились поздравлять певицу.

Напомним, Егор Крид весной стал героем самого романтичного шоу страны «Холостяк», где искал себе невесту. В финале певец выбирал между двумя девушками — Викторией Коротковой Дарьей Клюкиной . Заветное кольцо досталось последней, правда, после проекта пара ничего о себе не сообщала, а Егор даже намекнул, что с Дашей у них только дружеские отношения.

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