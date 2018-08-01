Ещё
Ольга Серябкина показала мужа и сына
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ольга Серябкина показала мужа и сына 

WDay.ru 41 минуту назад
Фото: WDay.ru
На фото рядом со звездой красуются два счастливых мужчины, и один из них — Егор Крид.
Знаменитости часто очень тщательно скрывают свою личную жизнь, так что мало кого удивляет, когда «холостяк» вдруг признается, что давно женат и даже воспитывает ребенка. Теперь в подобном призналась самая жаркая певица России, солистка «Серебра».
«Любимый муж и сын, решила показать вам», — написала Ольга Серябкина, опубликовав фотографию себя, малыша и… Егора Крида. Об отношениях парочки давно ходят слухи, но чтобы так! Удивились все.
Но плакать по сразу двум ушедшим холостякам рано, ведь картинка всего лишь фотошоп! Сделали фотографию такой милой семейки фанаты Егора Крида и Ольги Серябкиной, которые мечтают, чтобы звезды были вместе. Но Ольга решила поддержать розыгрыш и немножко напугала подписчиков — естественно, шутку поняли не все — некоторые бросились поздравлять певицу.
Напомним, Егор Крид весной стал героем самого романтичного шоу страны «Холостяк», где искал себе невесту. В финале певец выбирал между двумя девушками — Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной. Заветное кольцо досталось последней, правда, после проекта пара ничего о себе не сообщала, а Егор даже намекнул, что с Дашей у них только дружеские отношения.
Самое откровенное интервью нового «холостяка» Егора Крида
Очень горячо: самые сексуальные девушки российских рэперов
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Кадони пристыдил Бузову за откровенное фото Звезда «Счастливы вместе» нашла любовь, но не хочет замуж Виктория Дайнеко честно рассказала про свой первый секс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делать, если подавились, а помочь некому1
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана16
20 признаков того, что старость уже наступила37
Однополые браки знаменитостей6
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение