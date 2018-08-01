Дженнифер Энистон о великом предназначении

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) не так давно развелась с Джастином Теру (Justin Theroux), но многие светские обозреватели отметили, что при этом у Джен сохраняется прекрасное настроение. Актриса рассказала в интервью изданию InStyle, что она не чувствует себя печальной и сердце ее не разбито после разрыва с Джастином.

Прошло уже полгода с тех пор, как Джастин и Энистон объявили о своем разрыве, теперь же Дженнифер рассказывает некоторые подробности случившегося. «Совершенной глупостью выглядят слухи о том, что „Джен не может удержать мужчину“ или „Джен отказывается иметь ребенка, потому что она слишком эгоистична и занята карьерой“, — говорит звезда. — Или о том, что я вся в печали и страдаю от разбитого сердца».

Прежде всего, актриса настаивает на том, что никакого разбитого сердца у нее нет, она считает, что женщине вовсе необязательно иметь детей, чтобы вести полную и счастливую жизнь. «Все это всего лишь домыслы, — сказала она. — Никто не знает о том, что творится за закрытыми дверьми. И никто не думает, какими болезненными могут быть эти слухи для меня и моих родителей. На женщин оказывают давление, чтобы они становились матерьми, а если они не хотят рожать, то их считают едва ли не ущербными. Может быть, мое назначение на этой планете — не просто увеличить население. Может быть, есть другие вещи, которые я должна совершить?»

Дженнифер и Джастин объявили о своем расставании в феврале после двух лет брака. В совместном заявлении, опубликованном HollywoodLife, пара лично сообщила о разрыве, чтобы пресечь слухи. Они также сказали, что решение было принято мирно и спокойно и они останутся добрыми друзьями, сохраняющими уважение и теплые чувства друг к другу.