Тест: у кого из звездных красоток было больше парней — у Шейк, Кардашьян, а может, Уотсон?

Как думаешь, у кого было больше романов: у скромницы Эммы Уотсон или сексуальной Ирины Шейк Личная жизнь звезд всегда находится под пристальным вниманием общественности. И наверняка ты тоже наслышана о любовных похождениях селебрити. Но сможешь ли угадать, у кого из знаменитых красоток романов было больше? WMJ.ru подготовил увлекательный тест, благодаря которому ты не только проверишь свои знания мира шоу-бизнеса, но и интуицию. Готова? Поехали! Больше тестов о звездах найдешь здесь! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:globallookpress