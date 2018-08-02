Как думаешь, у кого было больше романов: у скромницы Эммы Уотсон или сексуальной Ирины Шейк?
Личная жизнь звезд всегда находится под пристальным вниманием общественности. И наверняка ты тоже наслышана о любовных похождениях селебрити. Но сможешь ли угадать, у кого из знаменитых красоток романов было больше? WMJ.ru подготовил увлекательный тест, благодаря которому ты не только проверишь свои знания мира шоу-бизнеса, но и интуицию. Готова? Поехали!
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Фото:globallookpress