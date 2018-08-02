Ещё
Тест: у кого из звездных красоток было больше парней — у Шейк, Кардашьян, а может, Уотсон?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: у кого из звездных красоток было больше парней — у Шейк, Кардашьян, а может, Уотсон? 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Как думаешь, у кого было больше романов: у скромницы Эммы Уотсон или сексуальной Ирины Шейк?
Личная жизнь звезд всегда находится под пристальным вниманием общественности. И наверняка ты тоже наслышана о любовных похождениях селебрити. Но сможешь ли угадать, у кого из знаменитых красоток романов было больше? WMJ.ru подготовил увлекательный тест, благодаря которому ты не только проверишь свои знания мира шоу-бизнеса, но и интуицию. Готова? Поехали!
Больше тестов о звездах найдешь здесь!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:globallookpress
WMJ.ru: последние новости
Джастин Бибер и Хейли Болдуин тайно поженились? Больше не прячутся: страстно целующихся Паттинсона и Уотерхаус засняли папарацци Свадебные наряды и клятвы: Алена Водонаева обвенчалась с супругом в Америке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь14
Повзрослевший сын Королевой затмил Тарзана26
20 признаков того, что старость уже наступила50
Однополые браки знаменитостей6
Как живут брошенные жены знаменитостей2
Видео
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:30
Ирина Шейк умилила Сеть новым снимком
Звёзды
05:22
Звезды, бросившие приемных детей
Звёзды
03:45
Звезды, которых атакуют прыщи
Звёзды
12:15
Такая любовь: драки звезд и их последствия
Звёзды
00:17
Поклонники не узнали Оксану Федорову
Звёзды
06:05
Почему женщины и мужчины любят обтягивающие вещи
Мода
06:25
Фанатка Барби потратила $80 тыс. на «кукольную жизнь»
Красота
10:49
Куда пропали выпускники «Фабрики звезд-2»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение