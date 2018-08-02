8 вещей, которые помогут не превратить свадьбу в кошмар

Если вы хотите, чтобы ваша свадьба была похожа на красивую сказку, а не на фильм ужасов, проверьте, все ли у вас окей по этим пунктам.

Приглашайте только тех, кого хотите видеть

На свадьбе должны присутствовать ваши близкие люди, а не половина «Фэйсбука». Это ваш день, и не нужно портить его общением с теми, кто вам неприятен или безразличен. Обидятся? — Ну и пусть. Зато вы не потратите лишних денег на сомнительную компанию.

Наймите фотографа

Да, понятно, что у всех смартфоны с отличными камерами, и можно сэкономить, попросив друзей пофоткать вас. Но если среди этих друзей нет ни одного профессионального фотографа, то лучше не рисковать. Ну или потом не огорчайтесь, что у вас будут совсем не те фотографии, которые вы бы хотели увидеть.

Не делайте прическу, которую не носите в жизни

Если в жизни вы никогда не ходите, например, с заколотыми волосами, то не стоит делать высокую прическу и на свадьбу. Да, это может очень круто смотреться, но вы будете чувствовать себя некомфортно. А оно вам надо — в такой-то день?

Не спешите

Свадьба «на бегу» — не лучший вариант. Вы ведь затеваете все это, чтобы запомнить, верно? Поэтому не стоит устраивать свадьбу в воскресенье в Питере, если в понедельник вы оба должны быть на работе в Москве. Дайте себе время вздохнуть и осмотреться по сторонам: не превращайте праздник в гонку.

Не разрешайте другим людям принимать важные решения

Может, ваша мама и хочет, чтобы вы пошли под венец в платье типа «торт», но если вам больше по душе игривое мини или брючный костюм, то это ваш — и только ваш — выбор.

Попросите гостей подтвердить присутствие

RSVP — великая вещь. Попросите тех, кого вы приглашаете на торжество, написать вам до определенной даты, смогут ли они придти. Так вы сможете посчитать точное количество гостей, избежать лишних трат и нервотрепки.

Позавтракайте

Да, вы волнуетесь и, возможно, не можете думать ни о какой еде, но помните, что впереди вас ждет длинный день. И лучше все-таки поесть, чем считать минуты до начала праздничного ужина и жадно набрасываться на еду.

Делегируйте полномочия

Самостоятельно спланировать и организовать свадьбу — непростая задача. Если вы не готовы обратиться в специальное агентство и заплатить профессионалу, хотя бы не пренебрегайте помощью подруг. Они наверняка смогут помочь с оформлением приглашений или покупкой цветов. Только не забывайте про пункт номер 5.