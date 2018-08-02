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Алекс Родригес раскрыл тайну помолвочного кольца, которое носит Дженнифер Лопес
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Алекс Родригес раскрыл тайну помолвочного кольца, которое носит Дженнифер Лопес 

Журнал ОК! 2 часа назад
Вот уже как минимум полгода поклонники Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес ждут, когда же влюбленные объявят о своей помолвке, но этого не происходит. Спортсмен и певица все время проводят вместе, путешествуют и делятся фотографиями семейной идиллии, однако связывать себя узами брака не спешат (хотя на безымянном пальце у Джей Ло уже красуется колечко). Наконец, Алекс Родригес решил расставить все точки над i и раскрыл «тайну» помолвочного кольца. Как оказалось, украшение артистке действительно подарил он.
Я подарил Дженнифер это кольцо около 4-5 месяцев назад. Оно очень ей понравилось. Разумеется, этот подарок символичен, но мы не помолвлены!
Алекс Родригес и Дженнифер Лопес
Алекс также поделился некоторыми секретами их с Дженнифер безупречной семейной жизни. По мнению спортсмена, залог успеха скрывается в опыте.
Буду честен. Если бы мы встретились, когда нам было лет по двадцать, ничего бы не получилось. Я тогда не был достаточно зрелым. Было очень много сумасшедших поступков. Мальчишки, нам следует избавляться от своего дурачества. Сейчас и мне и Дженнифер уже за 40. Мы оба из Нью-Йорка и оба родились в латиноамериканской семье. Мы прошли через многое и просто ценим друг друга.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако долго скрывать что-то от журналистов ни у кого не получается. Когда пресса узнала о романе, влюбленные перестали скрываться. Теперь Дженнивер и Алекс охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Инстаграм-аккаунтах.
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Женский форум
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