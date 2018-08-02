Алекс Родригес раскрыл тайну помолвочного кольца, которое носит Дженнифер Лопес

Вот уже как минимум полгода поклонники Алекса Родригеса Дженнифер Лопес ждут, когда же влюбленные объявят о своей помолвке, но этого не происходит. Спортсмен и певица все время проводят вместе, путешествуют и делятся фотографиями семейной идиллии, однако связывать себя узами брака не спешат (хотя на безымянном пальце у Джей Ло уже красуется колечко). Наконец, Алекс Родригес решил расставить все точки над i и раскрыл «тайну» помолвочного кольца. Как оказалось, украшение артистке действительно подарил он.

Я подарил Дженнифер это кольцо около 4-5 месяцев назад. Оно очень ей понравилось. Разумеется, этот подарок символичен, но мы не помолвлены!

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Алекс также поделился некоторыми секретами их с Дженнифер безупречной семейной жизни. По мнению спортсмена, залог успеха скрывается в опыте.

Буду честен. Если бы мы встретились, когда нам было лет по двадцать, ничего бы не получилось. Я тогда не был достаточно зрелым. Было очень много сумасшедших поступков. Мальчишки, нам следует избавляться от своего дурачества. Сейчас и мне и Дженнифер уже за 40. Мы оба из Нью-Йорка и оба родились в латиноамериканской семье. Мы прошли через многое и просто ценим друг друга.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться весной прошлого года. На протяжении некоторого времени они не афишировали отношения, однако долго скрывать что-то от журналистов ни у кого не получается. Когда пресса узнала о романе, влюбленные перестали скрываться. Теперь Дженнивер и Алекс охотно делятся совместными снимками с поклонниками в своих Инстаграм-аккаунтах.