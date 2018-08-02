Водонаева тайно сыграла свадьбу в США

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева повторно сыграла свадьбу с ди-джеем Алексеем Косинусом

Впервые пара расписалась в сентябре 2017 года, однако свадьбу тогда решили не праздновать — молодожены решили провести день вдвоем. Однако сын Водонаевой сильно расстроился из-за того, что не смог побывать на торжестве мамы, сообщает «СтарХит»

Тогда Водонаева и Косинус решили повторно пожениться в Лас-Вегасе, США.

«Мы решили восполнить пробел и устроили праздник для нас троих. И вот я снова надела свадебное платье — конечно, другое — и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка», — рассказала светская львица.

Водонаева выложила видео со свадьбы на своей странице в Instagram.

Она отметила, что это была самая искренняя регистрация, без всяких там «ячеек общества».

Алексей Косинус — второй супруг телезвезды. В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана. В 2013 году пара развелась.