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Водонаева тайно сыграла свадьбу в США
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Водонаева тайно сыграла свадьбу в США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева повторно сыграла свадьбу с ди-джеем Алексеем Косинусом.
Впервые пара расписалась в сентябре 2017 года, однако свадьбу тогда решили не праздновать — молодожены решили провести день вдвоем. Однако сын Водонаевой сильно расстроился из-за того, что не смог побывать на торжестве мамы, сообщает «СтарХит».
Тогда Водонаева и Косинус решили повторно пожениться в Лас-Вегасе, США.
«Мы решили восполнить пробел и устроили праздник для нас троих. И вот я снова надела свадебное платье — конечно, другое — и вышла замуж за собственного мужа ради собственного ребенка», — рассказала светская львица.
Водонаева выложила видео со свадьбы на своей странице в Instagram.
Она отметила, что это была самая искренняя регистрация, без всяких там «ячеек общества».
Алексей Косинус — второй супруг телезвезды. В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева, от которого родила сына Богдана. В 2013 году пара развелась.
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