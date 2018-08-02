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В Таиланде отвергнутый мужчина застрелил возлюбленную на глазах у туристов
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В Таиланде отвергнутый мужчина застрелил возлюбленную на глазах у туристов 

Говорит Москва 57 минут назад
В итоге мужчина приревновал девушку к её другу и убил обоих. Теперь его разыскивает полиция, пишет The Sun.
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