Российские звезды, у которых нет личной жизни (ну или они ее хорошо скрывают)

Поклонники уже отчаялись вычислять бойфренда Натальи Рудовой по фотографиям в Instagram. Актриса регулярно тусуется с красавчиками из светской хроники, но никому из них пока так и не удалось завоевать ее сердце. Хотя возможно, что и завоевывать ничего не нужно: вдруг все эти селфи с молодыми людьми — лишь отвлекающий маневр для того, чтобы скрыть своего настоящего бойфренда?

До определенного момента Настасье Самбурской скрывать было нечего. Кажется, ей даже нравилось кокетничать с подписчиками, показывая своих ухажеров. В ноябре прошлого года актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича , но спустя короткое время СМИ сообщили о разводе супругов. Сейчас Настасья тщательно оберегает личную жизнь. Видимо, не хочет повторять ошибок.

Алена Шишкова

После расставания с Тимати Алене Шишковой регулярно приписывали романы с влиятельными бизнесменами, но никаких официальных подтверждений от модели и ее предполагаемых бойфрендов добиться не удалось. Несколько месяцев назад в медиа появилась информация о том, что Шишкова встречается с Павлом Дуровым , но, кажется, и эта новость оказалась фейковой. Или все же…?

Анна Семенович не афиширует личную жизнь. Тем не менее поклонники атакуют певицу вопросами о том, почему она до сих пор не замужем. Ответ звезда дала в одном из недавних интервью. «Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу», — объяснила свою позицию Анна. А вот о том, есть ли у нее сейчас молодой человек, предпочла не распространяться.