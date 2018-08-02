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Российские звезды, у которых нет личной жизни (ну или они ее хорошо скрывают)
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Российские звезды, у которых нет личной жизни (ну или они ее хорошо скрывают) 

SNCmedia.ru 30 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Наталья Рудова
Поклонники уже отчаялись вычислять бойфренда Натальи Рудовой по фотографиям в Instagram. Актриса регулярно тусуется с красавчиками из светской хроники, но никому из них пока так и не удалось завоевать ее сердце. Хотя возможно, что и завоевывать ничего не нужно: вдруг все эти селфи с молодыми людьми — лишь отвлекающий маневр для того, чтобы скрыть своего настоящего бойфренда?
Настасья Самбурская
До определенного момента Настасье Самбурской скрывать было нечего. Кажется, ей даже нравилось кокетничать с подписчиками, показывая своих ухажеров. В ноябре прошлого года актриса вышла замуж за Кирилла Дыцевича, но спустя короткое время СМИ сообщили о разводе супругов. Сейчас Настасья тщательно оберегает личную жизнь. Видимо, не хочет повторять ошибок.
Алена Шишкова
После расставания с Тимати Алене Шишковой регулярно приписывали романы с влиятельными бизнесменами, но никаких официальных подтверждений от модели и ее предполагаемых бойфрендов добиться не удалось. Несколько месяцев назад в медиа появилась информация о том, что Шишкова встречается с Павлом Дуровым, но, кажется, и эта новость оказалась фейковой. Или все же…?
Анна Семенович
Анна Семенович не афиширует личную жизнь. Тем не менее поклонники атакуют певицу вопросами о том, почему она до сих пор не замужем. Ответ звезда дала в одном из недавних интервью. «Я до сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу», — объяснила свою позицию Анна. А вот о том, есть ли у нее сейчас молодой человек, предпочла не распространяться.
Ольга Бузова
Наш список невозможно представить без Ольги Бузовой. Главная холостячка страны без пары с конца декабря 2016 года. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга с головой погрузилась в работу и это, пожалуй, было самым верным решением. Сейчас она — самая популярная персона в стране и может позволить себе объявить кастинг на роль мужа. О том, кто будет бороться за ее сердце в шоу «Замуж за Бузову», узнаем совсем скоро.
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