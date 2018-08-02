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Селена Гомес написала письмо Джастину и Хейли
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Селена Гомес написала письмо Джастину и Хейли 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Певца Джастина Бибера (Justin) уже можно смело назвать женатым мужчиной. Тем не менее о их свадьбе с моделью Хейли Болдуин (Hailey) толком ничего неизвестно. Зато, оказалось, что певица Селена Гомес (Selena), на правах бывшей девушки, написала им в честь свадьбы письмо. В нём, как бы это странно ни звучало, она их за неё поблагодарила.
«Селена поблагодарила Джастина и Хейли за то, что они решили обручиться, ведь теперь вопрос, который касался их прошлого романа с Джастином, больше подниматься не будет. Жизненная глава, связанная с ним, теперь навсегда закрыта», — поделился источник, приближённый у певице
Селена действительно больше не хочет быть связана с «Джеленой», как их назвали с Джастином, хочет жить спокойно.
«Селена наконец хочет жизнь своей жизнью, а не участвовать в цирке Джастина», — продолжил источник
Гомес надеется, что время спустя, посмотрев назад и вспомнив их отношения с Бибером, ее это не тронет. Сейчас она желает ему только лучшего и, главное, покоя в их семейной жизни.
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