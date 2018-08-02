Виктория Романец рассказала об отношениях с женатым 

28-летняя Виктория Романец не раз подвергалась нападкам из-за того, что якобы увела Антона Гусева из семьи. В недавнем интервью девушка рассказала всю правду об отношениях с мужем.
Антон Гусев и Виктория Романец вместе уже почти два года. Они официально поженились в августе 2017-го.
При этом многие до сих пор считают, что Романец разрушила брак Гусева у Евгении Феофилактовой. У бывших супругов есть маленький сын Даниэль. А сама Феофилактова уже заявляла, что причиной расставания стала измена Антона.
Виктория Романец всегда говорила о том, что их роман с Гусевым начался только после того, как мужчина официально развелся. Однако в недавнем интервью девушка призналась, что будущий муж начал оказывать ей знаки внимания гораздо раньше, чем расстался с Евгенией Феофилактовой.
«Антон начал проявлять знаки внимания, когда еще официально был женатым. Но мои сомнения развеялись за два дня, когда он сразу заговорил о том, что разводится — в супружеской жизни далеко не все гладко, а ему хочется быть любимым, сытым, да и просто счастливым мужчиной. 90% женатых мужчин — это вруны, те, кто просто ищет утеху или разнообразие на стороне. Такие отличаются от нормальных мужчин действиями. Я сейчас говорю на своем примере, ведь отношения между нами с Антоном начали развиваться, когда было подано заявление на развод», — поделилась Виктория Романец со «СтарХит».