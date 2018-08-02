Виктория Романец рассказала об отношениях с женатым

28-летняя Виктория Романец не раз подвергалась нападкам из-за того, что якобы увела Антона Гусева из семьи. В недавнем интервью девушка рассказала всю правду об отношениях с мужем.

Антон Гусев и Виктория Романец вместе уже почти два года. Они официально поженились в августе 2017-го.

При этом многие до сих пор считают, что Романец разрушила брак Гусева у Евгении Феофилактовой . У бывших супругов есть маленький сын Даниэль. А сама Феофилактова уже заявляла, что причиной расставания стала измена Антона.

Виктория Романец всегда говорила о том, что их роман с Гусевым начался только после того, как мужчина официально развелся. Однако в недавнем интервью девушка призналась, что будущий муж начал оказывать ей знаки внимания гораздо раньше, чем расстался с Евгенией Феофилактовой.