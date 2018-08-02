Как разбудить в мужчине сексуальную фантазию

Вам хорошо вместе, но романтика и страсть понемногу уходят из ваших отношений? Все в ваших руках! Назначьте любимому свидание и включите воображение!

Разбудите его фантазию…

пока он на работе!

Отправьте ему фото своих ножек в сексуальных туфлях, затем поднимитесь до резинки чулок и притормозите на самом интересном месте, пусть считает секунды до вашего свидания. Ближе к вечеру пришлите ему снимок красивого белья, разложенного на кровати, и подпишите его: «Я буду без этого сегодня ночью». Главное — не перепутайте адресата.

Не забывайте подкреплять его интерес возбуждающими сообщениями: «Любимый, знаешь, я уже открыла вино!»

Напишите свои фантазии на бумажках и положите их в миску, вытаскивайте по очереди. Кстати, у каждого из вас есть по одному вето.

Идеи для свидания

Соревнования

Выберите бар, в котором есть бильярд, дартс или боулинг. Выигравшему полагается приз в виде массажа (для вас) или стриптиза (для него). В любом случае кто проиграл, тот исполняет любые желания другого.

Вспоминайте прошлое

Воссоздайте в мелочах свою первую встречу! Оденьте похожие наряды, сходите в то самое кафе, послушайте музыку, которая играла в тот вечер. А еще надушитесь духами, которыми пользовались тогда! Воспоминания — один из самых сильных афродозиаков.

УЖЕ ДОМА

Киносеанс для двоих

Самое время для романтической комедии! Каждый раз, когда герои на экране падают в объятия друг друга, называйте ту часть тела, в которую хотите получить поцелуй от любимого, и не забывайте спрашивать мужчину о его желаниях. После просмотра займитесь сексом на диване: облокотитесь на подлокотники, а он пусть войдет в вас сзади. Такой угол даст ему максимально удобный доступ к точке G, а вы сможете регулировать темп. Для более глубокого проникновения спустите ноги на пол и поставьте их между его бедрами.

Приготовьте ужин вместе: действия в команде сближают. Пока блюда будут в духовке, устройте небольшую прелюдию прямо на столе.

Неожиданный поворот

Движетесь в порыве страсти к спальне? Остановитесь в коридоре и подтяните его к себе за рубашку. Закиньте ногу ему на талию, пока он входит в вас. Теперь вы настолько близки, что он будет стимулировать ваш клитор своим телом.

Водные процедуры

Сыграйте в «Что ты предпочтешь?» Предложите жаркий секс в душе или час романтики в ванне с густой пеной и приятной музыкой. Уверяем, он выберет второе (после первого, конечно!). А еще можете сыграть в «Правду или действие». Если кто-то из вас не хочет честно отвечать на вопрос… ну вы понимаете, что делать.

Когда попадете в ванну, спустите воду наполовину и попросите мужчину лечь на спину. Сядьте на него в обратной позе наездницы и упритесь руками в дно или бортики. Такой вечер он наверняка запомнит!