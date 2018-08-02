Сексизм: почему женщины сталкиваются с ним каждый день

В последние несколько лет слово «сексизм» можно встретить буквально везде. Сексистскими стали вакансии, реклама, фильмы… Да даже предложив свою помощь знакомой девушке парень рискует получить ярлык «сексист». Но что все-таки значит это слово и как женщины сталкиваются с ним каждый день?

Говоря коротко, сексизм — это дискриминация по гендерному признаку и стереотипы, элементы культуры и отношение, которое поддерживает эту дискриминацию. В вопросе того, может ли сексизм быть «обратным» и затрагивать мужчин, мнения расходятся: кто-то считает, что гендерные стереотипы негативно влияют и на мужчин (запрет на выражение эмоций, давление маскулинности), а кто-то утверждает, что мужчины не могут быть объектом сексизма, так как обладают силой и институциональной властью (в отличие от женщин).

Чем сексизм отличается от обычных предрассудков?

Сексизм — это предрассудок+сила. То есть, когда в рекламе используется фраза «Все женщины обязаны рожать» — это, по сути, предрассудок. Но когда женщинам на законодательном уровне запрещен ряд профессий из-за «заботы» об их репродуктивном здоровье — это прямое проявление сексизма. Это не значит, что предрассудки не оказывают негативного влияния на жизнь женщин — как минимум, они являются основой для сексизма и заставляют общество воспринимать его как что-то «нормальное».

«Положительный» сексизм

Когда заходит речь о сексизме и дискриминации, в голове сразу возникают лозунги «Мужчины сильнее и умнее женщин!» и «Место женщины на кухне!». Другие распространенные варианты «привычного» проявления сексизма — это дискриминация в учебе и работе и разница оплате труда. Такие проявления часто называют «негативным» или «враждебным сексизмом». Даже люди, которые далеки от феминизма, понимают, что в этих ситуациях это что-то не так. Но есть и куда менее заметное проявление дискриминации, которое часто воспринимается как что-то совершенно нормальное и даже положительное. «Положительный» сексизм кажется немного странным словосочетанием. Но он существует и проявляется в приписывании женщинам (всем и сразу) положительных характеристик: девушки спокойные, добрые, «чистые», а все, что им нужно в жизни — это защита, забота и помощь мужчин. Эта идеализация женщин подразумевает, что они слабые (вспомните ужасное выражение «слабый пол») и предназначены для обычных гендерных ролей.

Когда женщин возносят на такой пьедестал, это воспринимается как благо — несмотря на все ограничения, которые за этим следуют. Именно отсюда и растут дальнейшие стереотипы: «Не лезь на дерево, ты же девочка», «Женщины не занимаются наукой», «Мы не возьмем вас на работу, потому что вы скоро уйдете в декрет». Несмотря на большую социальную приемлемость этого типа сексизма, исследования показывают, что он действительно мешает женщинам бороться с социальным гендерным неравенством.

Непреднамеренный сексизм

Каждая из нас хотя бы раз сталкивалась с весьма намеренным сексизмом — когда человек, с которым мы говорили, искренне был уверен, что женщины просто хуже мужчин. Но нередки и случаи, когда сексизм искренне непреднамеренный — человек может верить в равенство, но при этом говорить или делать то, что так или иначе ставит женщин на ступеньку ниже.

Чаще всего это происходит из-за неумения поставить себя на место другого человека. Мужчинам сложно представить, с какими сложностями и стереотипами ежедневно сталкиваются женщины — а значит, они легко могут забыть о существовании этих преград.

Например, человек, который действительно уважает и принимает женщин как равных, может заметить, что на руководящих позициях их гораздо меньше. Так как у нас в стране законодательно провозглашено гендерное равенство и у женщин должно быть такое же количество возможностей, как и у мужчин, этот человек может прийти к выводу, что девушки просто меньше стремятся в политику и бизнес. И это будет являться большой ошибкой — так как мужчина никогда не столкнется с тем, что такое общественное давление, перерыв в работе из-за рождения ребенка и двойная нагрузка — работа+работа по дому. Этот вывод был сделан не преднамеренно, но является сексистским.

Важно не забывать, что сексизм определяется результатом, а не намерением. Поэтому когда кого-то критикуют за сексистское высказывание — это не касается не их характера или личности, а сообщения, которое они транслируют миру.

Да, все это может показаться ошеломляющим и чрезмерным. Кто-то скажет «когда я шучу, что женщины тупые, я не имею в виду ничего плохого!». Но именно с таких «невинных» шуток начинается стереотипизация — и они же только укрепляют уверенность общества в неполноценности женщин. Поэтому в следующий раз советуем подумать, действительно ли эта шутка такая смешная и необходимая — скорее всего, вы поймете, что можно обойтись и без унизительного комментария.

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