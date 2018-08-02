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Анна Седокова пожаловалась на отсутствие в ее жизни мужчины (уже целый месяц)
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Анна Седокова пожаловалась на отсутствие в ее жизни мужчины (уже целый месяц) 

Журнал ОК! 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Певица опубликовала эмоциональный текст, в котором рассказала, что ее задевают влюбленные пары вокруг, потому что сама она ни с кем не целовалась уже месяц (чуть дальше по тексту — что два месяца) и что ей не хватает объятий, совместного просмотра сериало и, конечно, секса.
Любопытно, что в тексте есть намек на то, что совсем недавно у Анны был некий роман, но с кем и сколько он длился — она не уточнила.
Я больше не могу быть без парня. Я с ума схожу. Везде влюбленные пары. Даже в музыке, вот посмотрите эта тенденция. Никогда так не были популярны дуэты. А сейчас что ни песня, то вместе. Вот уже как месяц я ни с кем не целовалась. А если еще и учесть, что тот мой последний поцелуй был с женщиной и добавить еще пару недель от того момента, как я рассталась. Это что получается? Я что уже почти полтора месяца без обниманий, а может и два?
Анна Седокова с букетом от неназванного поклонника
Анна также рассказала, что в ее жизни практически не было периодов, когда она была бы одна.
У меня всегда кто-то есть. Был. Из одних отношений я стремительно перемешалась в другие. А сейчас что? Так вот она старость? Или это та самая мудрость?
Анна Седокова
Певица попросила поклонников не «улыбаться злорадно — мол, ха-ха, доигралась, никто с тобой не хочет». Она говорит, что кто-то всегда хочет, но сейчас нет того, кого хотела бы она сама: «Не милы мне все и не хочется просто так». В конце своего поста она мечтательно расписывает свою идеальную картинку с мужчиной:
Что может быть лучше, чем гулять вместе, его объятья, безостановочные поцелуи. А потом секс всю ночь. И еда. И сериальчик. А потом опять секс. И спать обнявшись… Мои губы нецелованные уже как второй месяц, кажется, покрываются льдом. А что если я целоваться разлучилась?
В конце Анна упоминает теорию визуализации желаний и просит великого бога Инстаграма подбросить ей парня. И еще — обещает вести себя хорошо. «В этот раз».
Напомним, что у певицы трое детей от троих мужчины: 13-летняя Алина от брака с Валентином Белькевичем, 7-летняя Моника от брака с Максимом Чернявским, годовалый Гектор от отношений с Артемом Комаровым, с которым она рассталась вскоре после родов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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